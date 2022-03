‚Je vzdálená na počet mil, ale ne významem.‘ Jak vnímají Američané válku na Ukrajině

Mentálně i zeměpisně je pro mnoho Američanů ruská válka na Ukrajině daleko, ale celkově ji také vnímají silněji než jiné konflikty poslední doby. Kromě demonstrací, sbírek nebo dobrovolníků, kteří se na svou pěst hlásí do boje, se to projevuje i prostou pietou. Jedním takovým místem je velvyslanectví Ukrajiny ve Washingtonu, kam lidé neustále přinášejí nové a nové květiny. Washington 9:41 20. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pieta u budovy ukrajinského velvyslanectví v rezidenční čtvrti Georgetown jasná | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Připojují se i ti Američané, kterých se válka na Ukrajině aspoň zdánlivě netýká. Nemají v oblasti příbuzné, nemají k regionu žádný vztah. Ale uniknout se tomu nedá, říká Rochelle, která je ve Washingtonu s dcerou coby turistka a společně přidávají ke stovkám květin před ukrajinskou ambasádou další pugét.

Z květin převažují slunečnice, které se staly znakem ukrajinského odporu vůči ruským okupantům. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Cítily jsme se tak nějak bezmocně, ale zároveň jsme rády, že svět se spojil, aby Ukrajincům pomohl. Přijely jsme z Wisconsinu, sledujeme zprávy a vidíme tady ve městě, jak lidi Ukrajinu podporují, to je velmi dojemné. Přinést sem květiny, to je maličkost, kterou můžeme udělat, abychom dali najevo svou podporu Ukrajině a to, jak nám záleží na svobodě a demokracii. S velkou pokorou sledujeme, jak se Ukrajinci drží, jak jsou silní. A dělají to nejen pro sebe, ale pro svět,“ popisuje Rochelle.

Symbolika je tady u budovy ukrajinského velvyslanectví v rezidenční čtvrti Georgetown jasná – z květin převažují slunečnice, které se staly znakem ukrajinského odporu vůči ruským okupantům. Kromě toho tu vidíme papíry se vzkazy Američanů. Mnoho takových je na bílém transparentu s kresbou velké holubice pomyslně oblečené do ukrajinského kroje. Aby Američanům Ukrajinu přiblížila, v prvních dnech ruské války zdejší média často používala přirovnání, že jde o zemi velikosti Texasu. Teď už to pro mnohé není jen ta neznámá země kdesi u Ruska.

„Je vzdálená na počet mil, ale ne významem. Ukrajina je suverénní země, suverénní demokracie. A každá suverénní země by se měla obávat, když jiný stát naruší něčí hranice a snaží se tam změnit způsob vládnutí. To je odporné,“ říká Rochelle.

Tvrdé postoje

Kromě toho přemýšlí Rochelle přemýšlí o reakci své země, tedy Spojených států na situaci ve východní Evropě.

„Potěšily mě některé tvrdé postoje, které jsme zaujali. Třeba zákaz ruských letů na americké území, sankce ve finančnictví. To je dobrá cesta, kterou jsme se vydali, že chceme udělat, co můžeme, abychom povzbudili i Rusy, aby se postavili proti své vlastní zemi. Nechceme ale zajít tak daleko, aby se ve válce ocitl celý svět,“ myslí si Američanka Rochelle, jedna z těch, kdo se aspoň symbolicky připojili k odporu vůči ruské agresi květinami pro Ukrajinu.

A jak říká, patří k těm Američanům – podle průzkumů jich je většina – kteří například podporují nedávno zavedený zákaz dovozu ruské ropy do Spojených států, a to i v případě, že to zvýší cenu benzínu. Tu v Americe, zemi postavené pro automobilovou dopravu a s mizernou infrastrukturou pro veřejnou dopravu, řeší skoro každý. Podle Rochelle je to malá cena, kterou takto Američané za podporu Ukrajiny zaplatí, i když hodně lidí tu žije od výplaty k výplatě a současná inflace je i pro ně těžká.