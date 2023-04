‚Ptali jsme se, co to je HIV. Učitel nám nesměl odpovědět.‘ Floridští republikáni bojují proti ‚woke‘

Zákaz debat o sexualitě, otrokářství nebo klimatu i cenzura školních knihoven. To všechno je od minulého roku denním chlebem floridských školáků. Republikánská administrativa v čele s kontroverzním guvernérem Ronem DeSantisem tu totiž po mimořádném úspěchu ve volbách rozjela svůj boj proti takzvané woke ideologii ve vzdělávání. Podle komentátorů a politologů tak republikáni hledají svoje nové téma. Florida 16:27 24. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden z protestů proti republikánským zákazům v USA | Zdroj: Profimedia

Administrativa Rona DeSantise od jeho druhého vítězství ve floridských volbách vydala za poslední rok nespočet různých opatření a vyhlášek. Zakázala například transgender atletkám soutěžit ve školních hrách, reguluje obsah školních knihoven a nejčerstvějším opatřením je zákaz mluvení o menstruaci v nižších ročnících základních škol.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak nová legislativa komplikuje život LGBTQ+ dětem na školách? A co se skrývá pod označením „woke ideologie“? Poslechněte si celý podcast Vlna

Zatím největší zásah do života školáků ale přinesly dva zákony, které vešly v platnost loni v červenci – jedním z nich je Florida Parental Rights in Education Act přezdívaný Don't Say Gay, který zakazuje na nižších stupních vzdělávání mluvit o sexualitě a genderu.

Druhým je The Individual Freedom Act označovaný také jako STOP WOKE Act, který v praxi zakazuje ve školách a na pracovištích mluvit o systematickém rasovém útlaku.

„Nikdy předtím se mi nestalo, že by nám učitel v hodinách řekl, že nám nesmí o něčem říct. Když jsme se teď ale zeptali na to, jak funguje HIV, vyučující měl strach odpovědět, protože mu za to hrozí vyhazov,“ popisuje svou zkušenost s tím, jak nová legislativa proměnila atmosféru ve škole, čtrnáctiletý Theo a dodává:

Woke Cambridgeský slovník definuje „woke“ jako „uvědomování si problémů, zejména těch sociálních, jako jsou rasismus a nerovnost“.

„Přijde mi to hloupé, protože já chci vědět o světě a jak funguje. Když mi to neřeknou, tak to budu muset zjistit a nemusí to být úplně nejlepším způsobem.“

Jeho matka, americká zpravodajka Deníku N Jana Ciglerová, doplňuje, jak se se změnami vyrovnává z rodičovské pozice.

„Jakmile se nějaká kniha ocitne na seznamu zakázané četby, obratem ji kupuji, aby ji moje děti měly doma k dispozici. Nedávno jsme šli s rodinou na divadelní představení Jak zabít ptáčka, které tematizuje otroctví a rasovou nespravedlnost. Ve školách už se o tom taky nesmí mluvit,“ říká novinářka.

Queer děti bez pomoci

Situace se zhoršila i pro děti s neheterosexuální orientací. DeSantisovy změny totiž zakazují bavit se o LGBTQ+ tematice jak ve školních hodinách, tak na půdě celé školy.

„Tím školám znemožňuje nabídnout pomoc LGBTQ+ dětem. A to je problém, protože tyto děti často čelí šikaně a obtěžování. Potřebují pomoc od školních psychologů a učitelů, to se ale teď extrémně komplikuje,“ upozorňuje floridský novinář Alberto Cairo, který je otcem transgender syna. „Atmosféra ve školách vůbec není dobrá.“

Nové zákony daly velkou moc do rukou rodičů, zejména těch konzervativních. „Když rodiče zjistí, že školní knihovna má knihu, ve které figuruje gay nebo transgender člověk, mají právo si stěžovat. Mohou tvrdit, že kniha je pornografická, a škola musí knihu odstranit,“ dodává Cairo.

„Učitelé nechtějí mít problémy, nechtějí se obhajovat, a tak se některým tématům raději vyhnou. Přitom je to absurdní. Florida je bohatý stát, je běžné, že tady děti mají od první třídy mobily s internetem. Na internetu tak mohou vidět ta největší zvěrstva, ale nemohou se učit o tom, že strýc má rád strýce,“ doplňuje Ciglerová.

Nová identita republikánů

Legislativa je součástí boje proti „woke ideologii“, což je pojem, který v současnosti do velké míry definuje republikánskou politiku a posouvá ji výrazně sociálně konzervativním směrem. Pro ty, kteří se chtějí ve straně prosadit, teď bývá její potírání prioritou číslo jedna, soudí zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Jan Kaliba.

„DeSantisovy politiky a jejich intenzitu si lze vysvětlit spekulacemi o tom, že se chystá kandidovat na prezidenta ve volbách v roce 2024. Musí tedy přesvědčit republikánskou základnu o tom, že je věrný politice trumpismu, ke které se strana přihlásila ve svém posledním programovém prohlášení, aby uspěl v primárkách,“ vysvětluje zpravodaj.

Co vlastně „wokeness“ v republikánském vidění znamená?

„Republikáni tímhle pojmem označovali především debatu o systémových nerovnostech. Řekl bych ale, že v posledních měsících se tahle nálepka už naprosto vyprázdnila a strana s ní jednoduše označuje cokoliv, co se jí nelíbí. Nedávno vinili ‚wokeness‘ za pád Silicon Valley Bank, to už je úplně absurdní,“ říká publicista a autor podcastu Redneck Matěj Schneider.

Zpravodaj Kaliba připomíná nedávný průzkum od agentury Ipsos, na který pro list USA Daily reagovali i politici.

„Republikáni se odvrátili od témat, která řešili v posledních dvaceti letech. Mám pocit, že hledají novou identitu a ta sociálně konzervativní témata se nabízejí.“ Jan Kaliba (zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech)

„DeSantisův tiskový odbor definoval ‚woke‘ jako progresivistický aktivismus a obecnou víru v systémové nerovnosti ve Spojených státech,“ říká Kaliba. „Podle dalších republikánských a konzervativních organizací to reprezentuje zakazování určitých slov, ponoukání skupin Američanů proti sobě a podkopávání západní civilizace.“

Zatímco dříve patřily k základním hodnotám republikánů svoboda slova a ekonomiky, teď si zřejmě strana hledá nová témata. A vymezování se vůči „wokeness“ je jedním z nich.

Floridský guvernér Ron DeSantis oznamuje svůj rozpočet na nový fiskální rok 1. února 2023 | Zdroj: Reuters

„Republikáni se úplně odvrátili od témat, která řešili v posledních třeba dvaceti letech. Byla to třeba rozpočtová odpovědnost, ale přitom Donald Trump zadlužoval Spojené státy a nikdo se neodvážil proti tomu vystoupit. Mám pocit, že republikáni hledají novou identitu a ta sociálně konzervativní témata se prostě nabízejí, zkoušejí si je. Na sociální a kulturní témata američtí voliči slyší,“ dodává Kaliba.

Ačkoliv je otázkou, nakolik se floridská omezení projeví i v celostátní politice, dopad na tamní společnost je značný, přiznává novinářka Ciglerová. Ze státu se stěhují lidé, kterým DeSantisova politika není příjemná.

„Stěhují se sem konzervativně smýšlející republikáni, ať až ultrakonzervativně, antivaxersky. DeSantis sem přitahuje další a další podobně smýšlející lidi, kteří se stávají jeho voliči. A tím pádem si on pojišťuje svoji politickou pozici,“ uzavírá novinářka Ciglerová.