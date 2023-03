Američané mají nižší naději dožití než Číňané. Na vině je obezita, špatná infrastruktura i drogy

Spojené státy už jsou na tom hůř než Česko, pokud jde o průměrnou délku života. Naděje dožití se u Američanů snížila druhý rok po sobě. Na rozdíl od většiny ostatních zemí tak ve Spojených státech nešlo jen o chvilkový pokles kvůli nejakutnější fázi pandemie covid-19. Snižování průměrné délky života se tam naopak stává nepříjemným trendem, zvyšuje se třeba i dětská úmrtnost. Washington 23:13 27. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spojené státy už jsou na tom hůř než Česko, pokud jde o průměrnou délku života (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Naděje dožití u Američanů se podle dat amerického ministerstva zdravotnictví za poslední dva roky snížila celkově o dva a půl roku. Na rozdíl od jiných vyspělých zemí to tedy nebyl jen chvilkový pokles.

Kvůli pandemii covid-19 v roce 2021 klesla naděje dožití u Američanů na 76 let, což je nejnižší hodnota za poslední dvacetiletí. Spojené státy se v tomto ohledu pohybují na pomyslném světovém žebříčku až někde kolem 50. místa.

Velký rozruch také vzbudilo, že Američané už mají horší naději dožití než Číňané. A jak výslovně zmiňuje rozhlasová stanice NPR, která se té zmíněné studii rozsáhle věnuje, Spojené státy jsou na tom také hůř než třeba Kuba, Libanon nebo Česko.

Víc, než jen obezita

Americká vláda nechala své vědce zkoumat přesné příčiny klesajícího průměrného věku dožití v zemi. Výsledná čtyřsetstránková studie nazvaná Kratší život i horší zdraví ukazuje, že kratší míra dožití nespočívá jen v obecně známých problémech jako nezdravé stravovací návyky, obezita nebo špatně dostupná zdravotní péče ve srovnání s jinými státy.

Vyplývá z ní totiž, že ani ti Američané, kteří nekouří a nejsou obézní, jsou častěji nemocní a umírají dříve. Ve Spojených státech umírá také více dětí do pěti let.

Vědci se tedy zaměřili na všechny možné sociologické aspekty života ve Spojených státech a zjistili, že mezi příčiny můžeme zařadit třeba vyšší dětskou chudobu, rasovou segregaci, větší společenskou izolaci nebo třeba špatný přístup ke zdravému jídlu některých skupin lidí kvůli tomu, jak jsou vybodovaná města.

V jejich okolí totiž chybí obchody se zdravým jídlem, použitelná veřejné doprava, chodníky a podobně.

Poměrně vysoká je ve Spojených státech také úmrtnost před 50. rokem věku, a to kvůli dostupnosti střelných zbraní, kvůli násilí, předávkování drogami, rozšířenosti automobilové dopravy a z toho vyplývajícímu vyššímu počtu nehod.

Užívání drog

Jeden z problémů Spojených států je i to, že mnoho Američanů zemře nejen kvůli užívání nelegálních drog, ale třeba i na předávkování legálními léčivy. Tento problém, označovaný za národní krizi už řadu let, se zatím nedaří zmírňovat. A to i přesto, že třeba počet uživatelů drog a alkoholu mezi mladistvými klesá.

Problémem je například fentanyl, vysoce návyková látka, která je návykovější než třeba heroin. Ta se objevuje jak na černém trhu, tak ale i v některých lécích. Závislost si na ní tvoří přibližně 2000 Američanů ročně. Proto se počet úmrtí na předávkování drogami za posledních šest let zdvojnásobil.

Za rok 2021, ze kterého jsou poslední data, takto zemřelo přes 100 000 Američanů. Ve věkové kategorii od 15 do 19 let se počet úmrtí na předávkování drogami také víc než zdvojnásobil, a to přestože celkově uživatelů drog mezi středoškoláky v této věkové kategorii ubývá.

Co je podle studie naopak pro Američany pozitivní, je, že ti, kdo se zvládnou dožít 75 let, pak mají naději dožít se vyššího věku než v mnoha srovnatelných zemích. A ve Spojených státech je také vyšší naděje třeba na překonání rakoviny.