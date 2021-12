Populační růst byl v USA v prvním roce pandemie nejmenší v historii. Poprvé přibylo více osob migrací

Spojené státy zaznamenaly za rok do letošního července nejmenší populační růst od svého založení. Podle agentury AP to vyplývá z nových údajů zveřejněných americkým statistickým úřadem, podle nějž se do situace výrazně promítla pandemie covidu-19. Celková populace USA se ve sledovaném období zvětšila o 0,1 procenta, tedy 398 665 lidí. Poprvé v historii přitom přibylo více osob v USA v důsledku migrace než přirozeným přírůstkem.

Washington 19:50 21. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít