V Americe se rozhoduje, jestli bude mít navrch jedinec a jeho práva, nebo ‚obecné blaho‘, tvrdí Fištejn

„V Americe došlo k obrovským změnám. Dnes jsme na rozhraní, kdy se rozhodne, zda tyto změny budou trvalé, nebo možná dojde nějakému zlomu," říká publicista Jefim Fištejn v Osobnosti Plus. Podle něj i americká média cítí, že půjde o nejosudovější volby v Americe za celé dějiny Spojených států. „Takže všichni se na ně těší jako na určitý zlom. Jedni mu chtějí předejít, druzí chtějí ten zlom popohnat." osobnost plus Praha 18:02 19. října 2020

„A jde o zlom mezi silovým poměrem mezi společností a jednotlivcem. Rozhodne se, zda bude mít nadále navrch jednotlivec a jeho práva, nebo nějaké blaho společnosti,“ míní Fištejn.

Fištejn považuje za ztělesnění snah o typ obecného blaha politický program Joe Bidena a a Kamaly Harrisové. „Celý ten program směřuje k tomu potlačit práva i představy jednotlivců, Američanů, jak jejich život má vypadat. Nemají právo volit varianty života.“

Jaké výhrady vůči prezidentskému oponentovi Donalda Trumpa Joe Bidenovi má Jefim Fištejn? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus!

Příkladem prý může být teze o dosažení rovnosti: „Ta bude spočívat v tom, že vymizí takzvané lepší čtvrtě, lépe hlídané a s menší kriminalitou. Takových je v Americe hodně, s jejich specifickou čistotou, pořádkem a pořádkumilovností,“ řekl Fištejn ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Biden chce, aby do těchto čtvrtí byli nastěhováni právě lidé sociálně vyloučení, většinou na podpoře. Budou tam pro ně postaveny výškové domy, vznikne smíšená čtvrť, kde jeden dům bude bohatý a vedle na chodníku bude ležet zfetovaný bezdomovec. Tím bude dosažena rovnost.“

Hitlerovy ‚skvělé‘ názory

Publicista odhaduje, že Bidenovým voličům tyto „skvělé“ nápady nevadí. „Kdo by protestoval proti skvělým nápadům, protože každý nápad, který někdo přináší, je většinou skvělý. I Hitler, abych to řekl direktně, přišel se skvělými nápady snížit nezaměstnanost, zvýšit příjmy německých domácností a tak dále,“ vysvětluje příměr Fištejn.

„Ale je třeba být hodně chytrý a vidět za roh, aby Němec pochopil, že syreček zadarmo je jen v pastičce na myši, že to vždy něco obnáší a má to vždy jinou stránku,“ uvádí.

Fištejn také připomíná, že Trumpovi kritici o prezidentovi tvrdí, že je stoupenec diktatury. „Ale za čtyři roky jeho vládnutí ani jeden odbojný novinář nebyl zatčen, ani jedna redakce nebyla zavřena, ani jedna univerzita nepřestávala dostávat dotace a ani jedna demonstrace nebyla rozehnána pomocí obušku, jak je v diktaturách zvykem.“

Odpor vůči Trumpovi pak podle něj vyrůstá především z jeho vystupování: „Je to člověk, který připomíná šaška s velmi nevybranou angličtinou, velmi živelný a neprůhledný, zejména pro diktatury. Ale nevím, proč by měl být průhledný.“

„Poptávka po šašcích je ve světě velká, ale posuzovat je nelze podle osobních kritérií. Biden je šedá politická myš, která za 47 let neudělala nic. Je to to, co USA dnes potřebují? Já tvrdím, že nepříliš průhledný pro nepřátele prezident je lepší. Hlavně aby byl pracovitý. A jak dokázal Trump, na 3 procenta snížil nezaměstnanost a o 3 procenta zvýšil HDP,“ uzavírá Jefim Fištejn.

