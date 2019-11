Po pádu Berlínské zdi se její části dostaly do celého světa. Kus i před kavárnu v americkém Seattlu

I ve Spojených státech slaví sobotní výročí 30 let od pádu Berlínské zdi. V hlavním městě Washingtonu například ocenili disidenta a bývalého německého prezidenta Joachima Gaucka Trumanovou a Reaganovou Medailí svobody. V Americe najdeme i kusy samotné Berlínské zdi. Některé jsou součástí muzeí či univerzitních budov, jiné stojí skoro nepovšimnuty. Tak jako ten na předměstí Seattlu, který patří do areálu kavárny. Reportáž Seattle 17:35 9. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Seattle je plný bizarního pouličního umění, na které jsou místní patřičně hrdí a které má v některých případech politický podtext. | Foto: Jan Kaliba

Na kávu sem přišla dvojice dělníků, co tady ve čtvrti Fremont pracují na stavbě. Ale že se občerstvují vedle kusu historie, o tom nemají ani ponětí.

Uvnitř kavárny je to jiná písnička, obsluha samozřejmě ví, že hosti si na zahrádce podniku mohou vypít své latté ve stínu asi pěti čtverečních metrů železobetonu, které kdysi dělily svět Východu a Západu.

Jak mi vysvětluje jeden z číšníků, Berlínská zeď kavárně „spadla do klína“. Když před několika lety rušili muzeum, které tuhle budovu dřív obývalo, prostě tady zeď nechali. Dřív byla víc ukrytá, teď se tu lidé zastavují a fotí si ji.

V Seattlu a okolí najdeme víc kusů Berlínské zdi, jeden patří Billu Gatesovi a stojí v sídle společnosti Microsoft. Tuto část, v kavárně Turco přímo pod Fremontským mostem, věnoval Seattlu v roce 2000 australský podnikatel Carl Asmus.

„Myslím, že získal čtyři kusy Berlínské zdi, když ji strhli, a věnoval je na různá místa ve Spojených státech, aby připomínaly, že se to nesmí nikdy opakovat. Jeden kus získal Dům historie tady ve Fremontu. Ten už ale existuje jenom online, nemá žádné fyzické místo, takže kus Berlínské zdi věnoval současným majitelům toho prostoru. A řeknu vám, že když kus Berlínské zdi vystavovali v Domě historie, nebyl tak na očích jako teď. Noví majitelé k tomu přistoupili o hodně líp,“ vysvětluje Kirby Laneyová z místní obchodní komory ve Fremontu.

,Pouliční bizár‘

„Je to teď pevná součást naší čtvrti, co připomíná druhou světovou i studenou válku. A je to opravdu pěkný prvek budovy, dobře tam zapadá. Není to pěst na oko jako Leninova socha, kterou tu taky máme,“ připomíná lokální umělec Mike Peck, že tahle část Seattlu je plná bizarního pouličního umění, na které jsou místní patřičně hrdí a které má v některých případech politický podtext.

„Fremont se stal jakýmsi hřbitovem politických myšlenek, které selhaly. Uvidíte, jednou tu budeme mít i kus zdi z hranice s Mexikem,“ poukazuje fanoušek umění, developer a vlivná postava zdejší komunity Brian Regan na jinou bariéru, která rozhodně zatím do muzea nepatří. Naopak je v Americe jedním z velkých politických témat současnosti.