Biden má slušnou šanci, ale Trump je dobrý marketér a dokázal voliče mobilizovat, říká mediální expert

Klíčovým tématem prezidentských voleb ve Spojených státech je zdravotnictví a osud zdravotnické refomy prezidenta Baracka Obamy, což nahrává kandidátovi demokratů Joe Bidenovi. Myslí si to v Česku působící americký mediální expert Brady Clough: „Starší lidé si uvědomují, že jsou zranitelní, a potřebují vědět, že mají fungující systém pojištění, aby si mohli dovolit péči," říká v Interview Plus. Praha 9:31 30. října 2020

Zhruba týden před volbami se obhajujícímu prezidentu Donaldu Trumpovi podařilo zajistit, že americký Senát schválil nominaci konzervativní soudkyně Amy Coneyové Barrettové do nejvyššího soudu. Republikány nominovaní soudci tím získali převahu 6:3 nad demokratickými nominanty, která jim může vydržet po desítky let.

Mediální expert Brady Clough ale zdůrazňuje, že demokraté se s tím nemusí smířit, naopak nyní mají ještě větší motivaci získat většinu v Senátu: „Americká ústava umožňuje změnit počty soudců a Kongres může hlasovat o tom, čím se nejvyšší soud může zabývat.“

A ani republikánské voliče nemusí to, že Trump do nejvyššího soudu prosadil už třetího konzervativního soudce, nijak ohromit.

Obhajující prezident totiž ztrácí mezi vzdělanými voličkami z předměstských čtvrtí, protože konzervativní většina v nejvyšším soudu může zvrátit dřívější rozsudek ve sporu Roe vs. Wade, kterým se ve Spojených státech fakticky povolily potraty, zdůrazňuje Clough.

„Nevím, jakou má obsazení jmenování Coneyové Barrettové pro voliče váhu. Myslím, že u skalních voličů republikánů Trump v současnosti oslabuje, protože mnohým se nelíbí řešení koronavirové epidemie,“ upozorňuje.

Pomoc ekonomice

Důležitá bude ve volbách otázka záchranných balíčků na pomoc ekonomice, které se v Senátu nedaří schválit, přestože mnoha lidem už nyní docházejí peníze a nemají ani na nájem.

„Nerozhodnutých voličů je málo. Lidé tuší, koho budou volit, ale určitá skupina to neřekne nahlas,“ dodává Clough.

Oba kandidáti se nyní zaměřují na kampaň v nerozhodnutých státech, Trump navštívil Michigan, Ohio nebo Wisconsin. Biden se naproti tomu snaží získat zpět někdejší voliče prezidenta Baracka Obamy, kteří před čtyřmi lety volili Trumpa, a mladé lidi.

„Třeba v Texasu už nyní korespondenčně hlasovalo šestkrát více mladých lidí než v roce 2016. Biden musí získat mladé, Hispánce a Afroameričany,“ připomíná.

Trump ale naznačuje, že by případný těsný výsledek voleb mohl zpochybnit. Jednotlivé státy totiž mají různé metody odevzdávání hlasů i lhůty na jejich sčítání. „Myslím, že to spíš skončí před soudem, republikáni i demokraté mají své armády právníků. Letos to bude divoké,“ předpovídá.

Podle Clougha se tak může opakovat situace z roku 2000, kdy o vítězi prezidentských voleb rozhodlo přepočítávání hlasů na Floridě.

„Biden v celonárodním průměru vede o 9 procent, ale například na Floridě měl ještě před týdnem náskok 4 procenta a teď je to už skoro vyrovnané.“

„Těžko říct, jak to dopadne. Biden má slušnou šanci, ale Trump je dobrý marketér a v roce 2016 jsme viděli, jak dokáže mobilizovat své voliče. Spousta lidí se k Trumpovi nehlásí, ale dali mu hlas,“ shrnuje.