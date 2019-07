V USA přichází do módy Zelené pondělky. Motivují k vynechání masa a šetrnému chování k prostředí

V USA přicházejí do módy Zelené pondělky. S Velikonocemi to ale nemá nic společného. Tento startup má kořeny v Hongkongu a snaží se motivovat lidi, aby aspoň jednou týdně vynechali maso, a jedli tak šetrně k životnímu prostředí. V Americe se k iniciativě hlásí jednotlivci i celé podniky. Od letoška se přidalo i první město – Berkeley u San Francisca. Od stálého zpravodaje San Francisco 7:08 15. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Startup má kořeny v Hongkongu a snaží se motivovat lidi a pomáhat jim k tomu, aby aspoň jednou týdně vynechali maso, a jedli tak šetrně k životnímu prostředí. (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay | CC0 Public domain,©

Je pondělní poledne a v Berkeley to znamená, že je Zelené pondělí. Tedy aspoň teoreticky. Značku iniciativy má na dveřích spousta restaurací ve městě, jenže ve skutečnosti jen v jedné ze čtyř, které Radiožurnál namátkou navštívil, obsluha věděla, o co vlastně jde a že se jejich podnik také zúčastní.

„Máme tým stážistů a dobrovolníků, kteří tuto iniciativu vysvětlují a pobízejí restaurace, aby v pondělí zařadily do nabídky i veganskou specialitu. My jim za to zajistíme publicitu. Dostanou na dveře nálepku a my si chodíme ověřovat, jak jim to jde. Snažíme se jim pomáhat,“ vysvětluje málo úspěšné pátrání Amy Laffová, která usnesení o Zelených pondělcích pomohla na radnici města Berkeley prosadit.

Udržitelný život

Projekt je zatím v plenkách, ale při akcích pořádaných radnicí se veganské jídlo podává už delší dobu. A teď začíná Berkeley během pondělků servírovat jídla bez masa a mléčných výrobků i ve svých zařízeních, jako je centrum pro seniory.

„Děláme to proto, že si myslíme, že je důležité, aby si lidi uvědomili souvislost mezi jídlem a udržitelným životem. A to nejúčinnější, co můžeme ve svých životech udělat, abychom snížili svou uhlíkovou stopu, je omezit konzumaci masa a mléčných výrobků. Chceme, aby lidi věděli o tom, jakou mají moc a že se mohou přičinit o změnu. Celosvětově má naše jídlo na svědomí víc emisí skleníkových plynů než sektor dopravy, tedy všechny vlaky, auta, letadla či lodě dohromady,“ popisuje Laffová Radiožurnálu.

Po této větě zabředáváme do akademické debaty o tom, jestli tedy ke globálnímu oteplování víc přispívá řidič auta na čistou elektřinu, který si každý den dá k obědu steak, než vegetarián, jenž se vozí v SUV.

„Dá se to tak říct. Existuje výpočet, podle kterého, když si jednou za týden dáte místo hamburgeru vegetariánský burger, tak je to stejné, jako kdybyste autem za rok ujeli skoro o 500 kilometrů míň. Jedno jídlo týdně po dobu jednoho roku tedy dělá obrovský rozdíl,“ míní.

Pes vegan

Amy Laffová sedí uvnitř kavárny, v ruce drží svého chlupatého psa, hrdě ukazuje jeho lesklou srst a zdůrazňuje, že ona i pes jsou vegani. Neznamená to ale, že by se o výrobu masa nezajímala, právě naopak - angažuje se mimo jiné v organizaci, která se snaží zvýšit povědomí o negativech průmyslového farmaření.

„O problém klimatu se zajímá stále víc lidí a stále víc je to priorita, ale o dopadech stravovacích návyků se toho pořád moc neví. Spousta lidí netuší, že 99 procent zvířat, která jíme, je z průmyslového zemědělství, které devastuje naše životní prostředí - ať jde o klima, znečištění vody a vzduchu, plýtvání zdroji nebo ničení divoké přírody. Kdybychom tyto škody vzali v potaz a měli platit skutečnou cenu masa, které je v Americe těžce dotované, tak by hamburger v rychlém občerstvení musel stát 20 dolarů,“ tvrdí Amy Laffová, tedy skoro 500 korun v přepočtu.

Ale na obzoru prý je alternativa k masu, jak ho známe. Zní to trochu jako amarouny ze seriálu Návštěvníci - jde o takzvané čisté či kultivované maso šlechtěné v laboratořích.

„Slibuju si od toho, že to přinese zásadní změnu. Lidi dostanou chuť, kterou chtějí, aniž by to mělo tak devastující následky. Je to podobné jako s jogurtem - vezmete zvířeti bezbolestně buňky jeho masa a ty živé kultury pak pěstujete. Zatím je to hodně drahé a ještě se to musí rozvinout, ale myslím si, že to nebude trvat dlouho, a čisté maso uvidíme v obchodech vedle toho konvenčního,“ dodává.

Zatím tedy někteří Američané zkoušejí dodržovat Zelené pondělky - jednotlivci, školy, firmy a Berkeley jako první mezi městy. Už se ale inspiroval třeba i New York, kde 1800 školních jídelen od podzimu přikročí k bezmasým pondělkům. Právě do New Yorku se v našem seriálu vydáme zítra, za divokými spory mezi starostou De Blasiem a prezidentem Trumpem o pokuty za emise pro velké budovy.