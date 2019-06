,Právo útrpné.‘ Vysoké teploty komplikují jednání krajského ústeckého soudu, případy se odročují

Vysoké teploty v posledních dnech ztěžují práci zaměstnancům Krajského soudu v Ústí nad Labem. Při projednávání rozsáhlých kauz je v jednacích síních nedýchatelno. Využití klimatizace přitom nepřipadá v úvahu. V budově jsou totiž slabé rozvody elektřiny. Nový a léta slibovaný justiční palác by se podle ministerstva mohl v Ústí nad Labem začít stavět do dvou let. Ústí nad Labem 14:18 14. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V jednacích místnostech v přízemí se nedá vydržet ani v kraťasech, natož v taláru. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kvůli nepříjemnému horku v jednací síni odročila další jednání například soudkyně Kamila Krejcarová.

Krajský soud se snaží většinu rozsáhlých kauz vyřešit ještě před nástupem horkého počasí.

„Nehodlám riskovat ani své zdraví ani zdraví svého senátu,“ uvedla Krejcarová. Soudní senát, obhájci i státní zástupce navíc musí při jednání mít oblečený talár, který situaci ještě zhoršuje. Použití klimatizace nebo větrání je při projednávání trestních kauz dost problematické.

„Největší problém nastává právě v těch případech, kde se pohybuje větší množství účastníků, eskorty, svědci. A tam se nedivím, že soudci nejsou ochotni v takovýchto situacích celé dny v těchto podmínkách setrvat, protože to může být zdraví nebezpečné,“ vysvětluje předseda ústeckého krajského soudu Luboš Dörfl.

Větrání jen okny

Podle něj se snaží soud většinu rozsáhlých kauz vyřešit ještě před nástupem horkého počasí. „Trestní jednání v těch letních měsících jsou opravdu podobná právu útrpnému. Větrání je komplikované, protože může probíhat jen okny. Tam zase proniká hluk z komunikace, to znamená, že se špatně zachytávají ty hlasy osob, co vypovídají před soudem do záznamových zařízení,“ dodává Dörfl.

Vybudování klimatizace v celé budově soudu by bylo podle Dörfla už jen z důvodu slabých rozvodů finančně nákladné. Soudu by tak pomohl léta slibovaný justiční palác na ústeckém Bukově. Jeho stavba by měla vyjít na zhruba dvě miliardy korun, uvedl Vladimír Řepka z ministerstva spravedlnosti.

„Pokud vše půjde podle předpokladů a současná vláda dokončí řádné funkční období, je reálné, že paní ministryně Benešová bude u zahájení této stavby,“ uvedl Řepka.

Marie Benešová už v roce 2013, ještě jako ministryně v demisi, poklepala v Ústí nad Labem na základní kámen nového justičního paláce. Ten je stále umístěný u vchodu do současné, nevyhovující budovy, která navíc stojí v záplavové oblasti.