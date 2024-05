Uvažoval o sebevraždě, tak ať je klidně jednorožec. Není to módní trend, říká maminka trans gay syna

„Že je něco jinak, víme od doby, co synovi bylo deset let a svěřil se mi s tím, že je bisexuální,“ vypráví Martina Jakelová.

„Přijala jsem to s klidem a otevřenou myslí a řekla jsem, že je času dost. A že dokud to nevyzkouší, tak neví. A ať se mi neváhá svěřit s čímkoliv, co řeší,“ přibližuje, jak tehdy reagovala.

O dva roky později jí syn řekl, že se cítí gender fluid. „To znamená, že se to mění v čase. Někdy se cítí víc jako dívka, jindy víc jako chlapec. Jsou to pojmy, se kterými přišel sám,“ poukazuje Jakelová.

Děti jsou dnes podle ní schopné si najít informace, které jim pomohou popsat, jak se cítí.

Teď Martina Jakelová s radostí sleduje, jak její potomek rozkvétá. „Poté, co přišel coming out a syn mi řekl, je trans a že je gay, tak to bylo těžké. Ale teď vidím, jak je to dítě čím dál tím spokojenější s tím, kdo je,“ těší Jakelovou.

„Já jsem s tím srovnaná. Moje dítě mělo předtím vážné problémy, reálně uvažovalo o sebevraždě. A já mu řekla, ať je třeba jednorožec. Hlavně ať je živý a zdravý,“ dodává.

Vedoucí poradny S barvou ven Oldřich Kundera poukazuje na to, že takový přístup rodiče je správný. „Chci jí vyjádřit obrovský obdiv a podporu. Je vidět, že je svému dítěti opravdu podporou. Každé dítě by chtělo takového rodiče, každé dítě si ho zaslouží,“ upozorňuje.

Šikana a kyberšikana

S pochopením se syn Martiny Jakelové ale nesetkal mezi spolužáky. „Ze strany rodiny i té širší to bylo bez problémů. Ale se spolužáky to bylo velmi nepříjemné, docházelo k šikaně i kyberšikaně, která pokračovala, i když už tam dítě nechodilo,“ upozorňuje Jakelová.

Až do nového školního roku tak dítě vzdělává raději doma. „Dospěli jsme k tomu díky psychoterapeutce, která nám to kvůli šikaně doporučila. Podpořila nás v tom i třídní učitelka a psycholožka z pedagogicko-psychologické poradny.“

Vedení školy se tak k situaci jejího potomka postavilo vstřícně. „Určitě se snažili, ale moje dítě tam bylo první svého druhu, takže jsme museli některé cesty prokopat,“ uznává Jakelová a jmenuje:

„Trvalo třeba dlouho, než se mohli sejít rodiče, aby si řekli, že odteď už ho budou oslovovat jiným jménem a proč. A pak trvalo další dva týdny, než to oznámili ve třídě. A na to, aby syna oslovovali správně, jsme potřebovali lékařské potvrzení.“

Respekt a trpělivost

Člověk v podobné situaci, jakou si prochází její syn, potřebuje podle Jakelové hlavně respekt. „A trpělivost. Neznevažovat cokoliv, čím si prochází. A oslovovat ho tak, jak si přeje,“ shrnuje základní principy.

„Tito lidé jsou nesmírně zranitelní. Nevybrali si to. Stálo je spoustu odvahy si připustit, že jsou, jací jsou, přijmout se a pak to komunikovat svému okolí. Tohle není žádný módní trend,“ zdůrazňuje.

Nakonec se jí podařilo pro svého potomka najít novou základní školu. Pro trans dítě je totiž lepší zažít nový start. „A nemuset řešit, že ho někdo takzvaně misgenderuje, tedy že ho oslovuje tak, jak se necítí. Nebo využívá deadnaming,“ popisuje Jakelová. Deadnaming je používání jména, které tento člověk dostal, ale už ho nechce používat.

„Když přijde do školy rovnu jako nový chlapec, bude to jednodušší pro všechny,“ věří Jakelová.

Přestože žije se synem v Praze, bylo hledání nové základní školy obtížné.

„Za prvé jsou plné kapacity a za druhé to může být tím, že tam takové dítě nechtějí. Neříkám tím, že jsou nenávistní, možná si jen neví rady. Ale moje dítě se vyrovnává s traumaty, bylo hospitalizované, chybělo ve škole, má poruchu soustředění a hypokalkulii. Je to složitější,“ přibližuje s tím, že její syn potřebuje ve škole pomoc asistenta.

Pomoc lidem, kteří si prochází coming outem, nebo jejich blízkým nabízí zmíněná poradna Sbarvouven. Lidem nabízí mentory, s nimiž mohou sdílet svůj příběh a zkušenosti. Fungují tam také podpůrné skupiny a pražské komunitní centrum. V neděli se poradna účastní v pražského festivalu Fun&Run 2024.