‚Už mě to i zachránilo. Jsou potřeba,‘ říká žákyně o menstruačních potřebách na školních toaletách
Školy od ledna budou muset podle vyhlášky zajistit na dámských toaletách menstruační potřeby, aby k nim dívky měly vždy přístup. Hradit je budou zřizovatelé. Ročně má jít podle propočtů ministerstva školství v celém Česku o částku zhruba 120 milionů korun. V některých školách už ale hygienické pomůcky mají. „Začali jsme pilotní projekt už od června a děvčata to ocenila. Nikdo to nezneužívá,“ říká ředitelka ZŠ Týnec nad Sázavou Barbora Hanáková.
V základní škole v Týnci nad Sázavou už dívky dámské hygienické potřeby na toaletách mají, říká ředitelka školy Barbora Hanáková.
„Mě to několikrát zachránilo. Myslím, že dívky to potřebují,“ říká žákyně z Týnce nad Sázavou o dámských hygienických potřebách ve školách
„Začali jsme pilotní projekt už od června a musím říct, že děvčata to velmi ocenila. Nikdo to nezneužívá. Myslím, že je to ku prospěchu všech. Menstruační potřeby jsme umístili jak na druhém stupni, tak i na prvním, protože vyhláška platí pro děvčata už od devíti let, takže to máme na všech toaletách.“
Zásobníky na dámské hygienické potřeby si chválí dvě žákyně druhého stupně. „Já jsem to už několikrát použila. Nemusíme to vytahovat před celou třídou, ale na záchodech, kde jsou samé holky a ne kluci,“ říká první.
„Mě to také několikrát i zachránilo a myslím, že dívky to tam potřebují, je to vhodné. Já jsem si to i tenhle rok zapomněla, někam jsem to zaštrachala, takže mě to chrání,“ přitakává druhá.
‚Bude to klidnější‘
Učitelka Eva Marvanová uvádí, že dívkám hned prvního září o novince řekla. „Reakce byly vesměs pozitivní. Myslím si, že holky ten boxík ocenily i z toho důvodu, že nemusí nějakým nenápadným způsobem hygienické potřeby přemisťovat na záchod nebo to pro ně bude klidnější, kdyby je zastihla nějaká nečekaná situace,“ domnívá se.
Vložky ve školách vyjdou do stovky na dívku ročně, tvrdí zastánci. Obce: Každá povinnost se prodraží
Škola má zajištěné zásobování díky federaci potravinových bank, která vytvořila společný projekt s jednou ze sítí drogerií. „Do 265 škol jsme zavezli menstruační potřeby a zásobníky tak, aby je dívky mohly mít po celý rok. Ročně je v plánu rozvézt 660 balení, což představuje téměř tři kamiony pomoci,“ říká mluvčí Vendula Seifertová.
V Kladně podle mluvčího radnice Víta Herala řeší hygienické potřeby školy zatím individuálně.
„Systémově a centrálně začneme postupovat od nového roku, a to s ohledem na tzv. hygienickou vyhlášku, ve všech školách nyní nejsou hygienické potřeby volně dostupné, nicméně všude byly a jsou v nezbytných situacích žákyním poskytovány zdarma. Školy je buď pořizují z vlastních zdrojů, anebo z různých projektů,“ říká Heral.
V Benešově si budou doplňování zásobníků řešit školy jednotlivě, tak, jak jim to bude vyhovovat. V Kolíně zatím ještě není jasné, jak to bude. Město chce najít řešení, aby pomůcky využívali hlavně sociálně slabí a neplýtvalo se s nimi.
Menstruační pomůcky do škol nabízí před platností nařízení i samotná města. Třeba nabídku Brna využilo 56 z 65 škol.
‚Čekala jsem na chodbě‘
Dívky na Základní škole Vranovská v Brně zaskočila menstruace mnohokrát. „Jednou se mi stalo, že jsem to dostala, a nemohla jsem najít svoji paní učitelku, takže jsem čekala na chodbě. Potom jedna spolužačka měla a dala mi, takže jsem šla potom na záchod,“ popisuje svoji zkušenost s nepravidelnou menstruací Kristýna, která teď chodí do 9. třídy.
Do projektu Menstruační potřeby do škol se v Brně zapojilo 56 škol, které zřizuje město
Podobně to vidí i její spolužačka, patnáctiletá Natálie. „Stalo se to tady mnohokrát. Musela jsem za paní učitelkou, aby mi dala vložku,“ říká. Dívky mají k učitelkám důvěru, snažily se jim dříve pomoct a daly jim vložku většinou z vlastních zásob.
Teď mají žákyně k dispozici zdarma vložky přímo na záchodech ve škole. „Co se týká budovy Vranovská, to je druhý stupeň, tam budou tři zásobníky. Budova Merhautova je první stupeň, ale vložky budou nabízeny i děvčatům čtvrtých a pátých tříd,“ říká ředitelka školy Jana Foltýnová.
Změnu má na starosti tělocvikářka Zuzana Hradilová. „Žákyně tam (v hodině tělesné výchovy) jsou oddělené od kluků, takže odpadá stud o tom mluvit. A za druhé potom během tělesné výchovy o menstruaci mluvíme hodně: bolí břicho, nemůžu cvičit...“ vysvětluje.
Školačky v Ústí nad Labem nedostanou menstruační pomůcky zdarma. Návrh zamítli koaliční radní
Do projektu Menstruační potřeby do škol se v Brně zapojilo 56 škol, které zřizuje město. To pro ně z rozpočtu vyhradilo 800 tisíc korun. Má to snížit třeba absenci žákyň na výuce. Více doplňuje brněnský radní Petr Bořecký (KDU-ČSL, nekandiduje do Sněmovny):
„Dostupnost hygienický potřeb zvyšuje sebevědomí a pohodlí dívek. Odstraňuje bariéry spojené s nedostupností hygienických potřeb. Vedlejším cílem projektu je také otevřít prostor pro komunikaci o tématu, které je stále v české společnosti tabuizováno.“
Menstruační potřeby tak zdarma bude mít nově k dispozici asi osm tisíc dívek v Brně. Některé školy dokupují na záchody speciální zásobníky na vložky, třeba na Základní škole Merhautova zaplatí za čtyři zásobníky sedmnáct tisíc korun.