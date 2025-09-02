‚Už víš, jak se máš rozhlížet?‘ Jihočeští policisté dohlížejí se začátkem školního roku na dopravu
Žáky a studenty v úterý čeká druhý školní den. Při cestě do školy je celý týden hlídají strážníci a policisté po celém Česku. Zároveň jim vysvětlují, jak správně přecházet silnici. Mnohdy musí přejít přes velmi frekventované ulice, jako třeba školáci Základní školy Nové Hodějovice u Českých Budějovic.
„Už víš, jak se máš správně rozhlížet? Kam se rozhlídneš jako první?“ ptá se dětí u základní školy Nové Hodějovice koordinátor BESIPu Václav Kovář a dostává od dětí správnou odpověď „doleva“. „Výborně, perfektní. Pak doprava a pak zase doleva, viď?“
‚Děti jsou rozdováděné, je třeba je usměrnit,‘ vysvětluje koordinátor BESIPu Václav Kovář. Spolu s jihočeskými policisty radí dětem s bezpečností na silnici
Kovář dětem rozdává reflexní náramky a radí, jak se chovat při cestě do školy. „A víš o tom, že když jedeš na koloběžce, tak bys ji měl převést po přechodu pro chodce? Protože jsi moc rychlý a mohlo by tě srazit auto. Přesto ti dám ten pásek, tak si ho vždycky nasaď na ruku, ať jsi vidět, když jdeš do školy,“ říká dalšímu žáčkovi.
Hlídkující policisty ocenili také rodiče. „Je to super, tato silnice je hodně frekventovaná, takže jsme rádi,“ říká maminka Martinky, která jde do první třídy s kornoutem bonbonů v ruce. Na otázku, jak se chovat na přechodu, má pohotovou odpověď: „Rozhlídnu se.“
‚Větší pohyb dětí‘
Začátek školního roku je podle Kováře specifický. I proto jsou strážníci a policisté na přechodech potřeba. „Děti, které jdou do školy od 1. září, jsou po prázdninách rozdováděné. Je potřeba drobet usměrnit jejich chování, obzvláště v místech, které jsou křižovatkami chodců a motorových vozidel,“ vysvětluje.
Pozor by si měli dávat také řidiči: „Potkání dětských účastníků (provozu) je pro řidiče někdy i překvapením, protože nepočítají s tím, že dítě je drobet menší, není dobře vidět jako dospělý člověk. Větší pohyb dětí, které jdou do školy, může potom řidiče překvapit.“
Policisty můžou lidé vidět u přechodů na různých místech v Jihočeském kraji. Vybírají si hlavně ty frekventované. „Opravdu je tady velký provoz, protože přijíždí vozidla jak od dálnice, tak i od Trhových Svinů obousměrně,“ přibližuje policejní mluvčí Milan Bajcura.
„Proto se na tento přechod zaměřujeme, abychom zpomalili provoz v případě, kdy přecházejí rodiče s dětmi nebo děti přechází samy. Potom docházíme i do základních škol, kde hovoříme s dětmi a připomínáme zásady bezpečného přecházení, zásady bezpečného chování v silničním provozu a další věci s ním spojené,“ dodává.
Bezpečnost dětí hlídají někde i celoročně také českobudějovičtí strážníci společně s dobrovolníky a asistenty prevence kriminality.