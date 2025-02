V 25 letech vede školu ve Stříbře. ‚Moje meta je stát se ministrem školstvím,‘ říká mladý ředitel

Do dalších okresů dorazily tento týden jarní prázdniny. Volno si užívají také děti na Domažlicku a Tachovsku. Tašku, penál nebo přezůvky nepotřebují třeba žáci v Základní škole Stříbro v Gagarinově ulici. Odpočinout si mohou i zdejší učitelé v čele s ředitelem Matějem Brzicou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kromě vedení školy také učí, a to sedm hodin týdně chemii a matematiku. Poslechněte si víc

Matěj Brzica se do 15 let toužil stát strojvedoucím. S prarodiči projezdil celé dětství na výletech ve vlaku, a dokonce v 11 letech uměl všechny jízdní řády nazpaměť. „Jak jsem trávil spoustu času na nádraží, zjistil jsem, že mi časy odjezdů a příjezdů zůstávají v hlavě,“ říká.

Ředitelem školy už ve 24 letech

Na gymnáziu uvažoval o medicíně, nakonec ale vystudoval pedagogickou fakultu v Plzni. Po celou dobu studia učil ve škole, kterou nyní řídí. Zařízení s více než pěti stovkami žáků a 75 zaměstnanci vede první školní rok.

24:44 Jak na well-being ve školách? Poskytnout prostor o sobě přemýšlet a spolupracovat na problémech Číst článek

Když loni v létě do funkce nastupoval, bylo mu 24 let. „Vždy jsem toužil po tom mít v oblasti školství pravomoc něco změnit,“ vysvětluje motivaci přihlásit se do konkurzu na ředitele.

Kromě vedení školy také učí, a to sedm hodin týdně chemii a matematiku. Mezi kolegy je oblíbený a také dle starosty města Stříbro, které školu zřizuje, nelze zatím novému řediteli nic vytknout.

Ve volném čase se Matěj Brzica věnuje včelařství, už v dětství slavil úspěchy v různých soutěžích. Inspiruje ho neuvěřitelně organizovaný systém, kterým včelstvo je. Dalším jeho koníčkem je myslivost, jež pro něj představuje relax.

Metou je ministerstvo

Matěj Brzica má politické ambice. Aktuálně je členem zastupitelstva města Stříbro, ale míří mnohem výš. „Chtěl bych ve školství udělat skutečné celoplošné změny. Z toho důvodu bych si přál stát se ministrem školství, to je moje meta,“ dodává.