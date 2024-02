V celém Těšínském Slezsku je umí ušít jen jediný řemeslník. Penzista zachraňuje tradici krpců

Ke kroji si neobujete jen tak ledajaké boty. V Těšínském Slezsku potřebujete pořádné krpce. Karel Kufa zamlada sám protancoval troje. Nové ušít nikdo neuměl, tak se to metodou pokus-omyl naučil sám. Teď pomalu vyhlíží následovníky. Široko daleko to nikdo jiný neumí. Teď je v Moravskoslezském kraji mistrem tradiční rukodělné výroby. Těšínské Slezsko 6:57 10. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krpce vyrobené Karlem Kufou | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Teď je to čerstvý penzista, donedávna elektrikář v Třineckých železárnách. K šití kožených krpců se dostal přes tanec ve folklórním souboru. Potřebovali boty a nikdo je neuměl ušít. Tak se do toho dal. „Obnáší to trpělivost. To musí být tady v srdci,“ klepe si na hrudník Karel Kufa.

Nízké kožené botky přivázané k noze stuhou nebo řemínkem vznikají z jednoho kusu kůže ve tvaru obdélníku. „Z toho se nařežou takové pramínky. Pak se to nadírkuje dokola a pak se sešívá. Začíná se odpředu od špičky a pak se pokračuje až dozadu,“ popisuje výrobu krpce pan Kufa.

Ušitý kožený střevíc se pak ještě namočí a vytvaruje na kopytu. Výroba jednoho páru krpců Karlu Kufovi zabere přibližně tři hodiny. „Tancuje se v tom výborně, je to takové měkké. V souboru mám odtancovaných dvacet roků a protancoval jsem asi dvoje nebo troje boty,“ směje se.

V celém Těšínském Slezsku je jediný, kdo umí tradiční krpce ušít. Z kůže vyrábí taky široké opasky k vlněným kalhotám zvaným gabaliok. Práce má dost, lidé se k místnímu folkloru vracejí. Taky nacházejí na půdách staré kroje po prarodičích a chtějí k nim mít ty správné botky od Kufy.

Karel Kufa ve své dílně Karel Kufa ve své dílně | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas