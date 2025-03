V chorvatském klášteře zřídili babybox. ‚Trojský kůň,‘ kritizuje to organizace, která údajně hájí práva žen

Zřízení babyboxu pro odložené novorozence vyvolalo v katolickém Chorvatsku kontroverze. Organizace údajně hájící práva žen požadují jeho odstranění s tím, že jde o „trojského koně“ bojovníků proti potratům. Informovala o tom ve středu agentura AFP. Babyboxy jsou podle ní ozvěnou dávných zvyků, kdy ženy zanechávaly nechtěné děti u kostelních dveří. Babybox vznikl letos v únoru v záhřebském klášteře. Záhřeb 8:39 26. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letos v únoru vznikl v záhřebském klášteře babybox | Foto: Damir Sencar | Zdroj: Profimedia, AFP

Když senzory pohybu zjistí pohyb při otevření poklopu babyboxu, jeptišky a představitelé protipotratového sdružení dostanou upozornění na mobilní telefony. Úhel bezpečnostní kamery zaručuje, že člověk odkládající dítě nebyl vidět.

„Cílem je zachránit životy a zabránit záměrnému usmrcování dětí,“ řekla agentuře AFP Alberta Vrdoljaková, vedoucí záhřebského sdružení Betlehem, které takzvané Okno života provozuje.

Potřebu podobných zařízení potvrdil podle ní mimo jiné šokující případ novorozeného chlapečka, který byl loni v květnu odložen v popelnici v parku nedaleko Záhřebu. Dítě naštěstí přežilo, náhodou jej včas našli dva mladí lidé.

Záhřebský babybox dosud nikdo nevyužil. „Společnost takové místo potřebuje, nabízí řešení pro případy, které jsou vzácné, ale existují,“ míní Zvonimir Kvesić, další člen sdružení Betlehem.

Odsouzení babyboxu

Skupina Ženská síť Chorvatsko však tento krok odsoudila jako „nezákonný, nebezpečný a proti nejlepšímu zájmu dítěte“. Babybox by podle ní měl být odstraněn.

V Chorvatsku jsou potraty legální, ale v poslední době jsou hůře dostupné, neboť většina gynekologů ve státních nemocnicích je odmítá provádět z morálních důvodů.

Někteří varují, že se fungování babyboxu pohybuje v právní šedé zóně a ponechává prostor pro případná zneužití.

„Může to znít jako dobrý nápad, ale v konečném důsledku jde opět o to, aby se ženy ohledně potratu cítily špatně a aby se nabízela ‚alternativa‘,“ řekla agentuře AFP kolemjdoucí Mia Kneževičová, úřednice ze Záhřebu.

Vrdoljaková to však důrazně odmítla s tím, že „jde o alternativu k záměrnému usmrcování dětí, ne o zákaz potratů“. Organizace Betlehem, která provozuje také azylový dům pro ženy a útočiště pro matky samoživitelky, podle ní jen podává „pomocnou ruku systému“.

Kontrola ministerstva

Úřady nicméně upozorňují, že odložení dítěte je v Chorvatsku trestným činem. Ministerstvo sociálních věcí proto ohledně babyboxu zahájilo kontrolu.

„I když je každá záchrana života ušlechtilá, je třeba mít na paměti etické a právní otázky, které takové místo vyvolává,“ poznamenala pro agenturu AFP dětská ombudsmanka Helenca Pirnatová Dragicevičová.

Odvolala se na právo dítěte znát vlastní identitu, které je zaručeno úmluvou OSN, a zdůraznila, že je třeba řešit základní příčiny odkládání dětí. Výbor OSN pro práva dítěte v Ženevě před babyboxy varuje a žádá země, aby našly alternativy.

Někteří právní experti však baby boxy podporují. „Právo na život má přednost před právem na informace o (biologickém) původu,“ argumentovala chorvatským médiím profesorka práva na záhřebské univerzitě Aleksandra Koračová Graovacová. „Dítě bez zajištěného práva na život nemá žádné jiné právo,“ dodala.

‚Praxe ze středověku‘

Podle sdružení Betlehem má podobné babyboxy nejméně deset evropských zemí - Belgie, Česko, Itálie, Litva, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Švýcarsko. Fungují také v Číně, Indii, Japonsku a USA.

„Je to praxe spíše ze středověku než z 21. století, ale pokud to zachrání jeden život, stále to stojí za to,“ řekla 33letá právnička Lea, která odmítla uvést své celé jméno.

Podle oficiálních údajů bylo v Chorvatsku za posledních deset let zaznamenáno šest případů záměrného usmrcení dítěte.

Na rozdíl od některých evropských zemí není v Chorvatsku možný anonymní porod. Ministerstvo zdravotnictví však loni vytvořilo pracovní skupinu, která se touto problematikou zabývá.

Minulý měsíc další církví podporované sdružení Ve jménu rodiny vyzvalo k přijetí zákona, který by umožnil anonymní porod a zavázal nemocnice k tomu, aby měly prostory pro odkládání dětí.