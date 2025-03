V chování k dětem zůstává v Česku relikt totality, říká zmocněnkyně pro lidská práva Laurenčíková

České děti budou mít svého ombudsmana nebo ombudsmanku. Institut, který začne fungovat od 1. července, by měl zajistit jejich lepší ochranu a také to, že se budou mít vždy kam obrátit. „Měl by hájit práva dětí, posilovat jejich hlas ve veřejném prostoru a zapojovat děti do tvorby veřejných politik,“ říká o vzniku této pozice v pořadu Osobnost Plus Klára Šimáčková Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Praha 0:10 23. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Co se týče ochrany dětí, nedělá Česká republika nedělá podle Šimáčkové Laurenčíkové dost hned v několika oblastech. „Máme obrovské procento dětí, které vyrůstají v ústavní péči, častokrát zbytečně, protože jsme včas nedokázali pomoct rodinám, které se ocitly v nějaké krizové situaci,“ začíná.

„Máme také mnoho dětí, které takzvaně propadávají systémem a není jejich přáním a potřebám nasloucháno u soudů. Například když se rozhoduje o svěření dítěte do péče nebo se nastavuje styk s dítětem v momentě, kdy se rodiče rozchází. Máme také řadu problémů, které se týkají ochrany práv dětí ve zdravotnických zařízeních,“ vypočítává.

Právě dětský ombudsman by měl podle zmocněnkyně přispět k tomu, že na systémové problémy bude obrácena maximální pozornost. „Měl by také pomáhat překonat roztříštěnost systému péče o ohrožené děti, hájit práva dětí, posilovat jejich hlas ve veřejném prostoru a zapojovat děti do tvorby veřejných politik,“ dodává.

Dítě jako rovnoprávná bytost

Situaci dětí ve společnosti si Šimáčková Laurenčíková vysvětluje tím, že v Česku přetrvává relikt totality a paternalistický přístup, a to nejen u části veřejnosti, ale i u profesionálů, kteří s dětmi pracují.

„Pořád se ještě učíme, že děti jsou rovnoprávné bytosti a že si zaslouží, abychom s nimi zacházeli citlivě a s respektem, abychom naslouchali jich potřebám, abychom se jich ptali na to, co je trápí a zajímá,“ říká.

S prací bude novému ombudsmanovi pomáhat poradní sbor složený z dětí. „V tomto sboru by měly být zastoupené děti z různých prostředí, s různými potřebami včetně třeba dětí se zdravotním handicapem, dětí cizinců, dětí, které právě prošly ústavní zkušenost,“ přeje si Šimáčková Laurenčíková.

Nový hlas v soudním procesu

Ombudsman pak bude mít i výjimečné pravomoci, například možnost zahájit či vstoupit do soudního řízení na ochranu práv dětí. „V některých extrémních případech bude moci soudu například předložit své stanovisko k tomu, jak by daná situace měla být řešena,“ potvrzuje zmocněnkyně.

Role společnosti bude v procesu také velmi důležitá. „Ombudsman se nemusí o všech případech dozvědět sám a bude potřebovat aktivní spolupráci dětí, široké veřejnosti, ale třeba i profesionálů, kteří mohou upozornit na to, že se daný případ odehrává,“ doplňuje zmocněnkyně.

Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus, audio najdete nahoře ve článku.