Autistické děti mívají nadprůměrný intelekt. Ve škole jim pomáhá se začleněním asistent pedagoga

Nebylo by mu lépe ve speciální škole? To je otázka, kterou často slýchají rodiče dětí s poruchou autistického spektra. Takové děti přitom bývají nadané a mají normální nebo nadprůměrný intelekt. V klasické základní škole se naopak díky svým vrstevníků mohou zlepšit ve věcech, které jim dělají problémy – třeba v komunikaci s ostatními. Začlenit se jim pomáhá i přítomný asistent pedagoga. Praha 13:50 30. března 2021

Devítiletý Kryštof chodí do třetí třídy. Ve dvou letech mu doktoři diagnostikovali Aspergerův syndrom. Už ve školce mu proto pomáhala asistentka. „Naprosto normálně snášel režim školky, ale potřeboval dopomoc v sociálních věcech. Neuměl přijímat třeba nadávky nebo ironii. Byl z toho špatný. A v tomhle mu byla velice nápomocná,“ vypráví maminka Ilona.

Stejná asistentka doprovázela Kryštofa i na základní škole. Díky ní byl pro něj přechod jednodušší. A pomohl mu i přístup třídní učitelky. „Kryštůfek má výbornou paní učitelku, která to nastavila trošku jinak. Ta asistentka tam je pro všechny děti, což je úžasný. To je taky jedna z důležitých věcí, že se necítí slabší nebo méněcenný. To vůbec ne,“ komentuje maminka.

Rodiče dětí s poruchou autistického spektra se často setkávají s názorem, že by je měli zapsat do speciální školy. Děti, které nemají narušený intelekt, ale patří do standardní základní školy, což se týká i dětí s autismem.

Projekt Českého rozhlasu Plus a Konta Bariéry V jiném světě – pomáháme lidem s poruchou autistického spektra: Konto Bariéry podporuje lidi, kteří se potýkají se zdravotním postižením, následky nemoci či úrazu. Stále častěji se na něj obracejí také rodiny autistů. Nadace jim přispívá na osobní asistence, odlehčující péči, rehabilitace, nejrůznější pomůcky a další nezbytnosti. Chcete-li také pomoci těm, jež „zaklel“ autismus, pošlete libovolnou částku na transparentní účet Konta Bariéry: 17111444/5500, variabilní symbol 999.

„Děti jako je Kryštůfek mají intelekt buď v normě anebo dokonce stejně jako v případě Kryštůfka v nadprůměru. A současná legislativa už je nastavená tak, že jsme schopni v rámci podpory speciálně pedagogické těm dětem navrhnout taková podpůrná opatření, aby to v těch běžných školách zvládli,“ vysvětluje speciální pedagožka Lenka Bittmannová.

Prostředník pro komunikaci

Asistent pedagoga pomáhá dětem hlavně v komunikaci s ostatními. Pro děti s autismem jsou lepší třídy s malým počtem žáků. Často jsou totiž citlivé na zvuky – vadí jim hluk nebo když někdo nedodržuje pravidla. Pak se nedokážou soustředit se na výuku. Takových tříd je ale málo.

„Navíc třeba ta škola, kam chodí Kryštůfek, tak tam mají každoročně jedno místo, kde probíhá ta inkluze. A je pravdu jedno jediný. A na to místo toho jednoho dítěte standardně bývá třeba pět šest dětí,“ dodává Bittmannová.

I u velmi chytrých dětí tak hrozí, že studium nezvládnou, protože k němu nebudou mít potřebné podmínky. Podle Bittmannové se ale přístup škol k přijímání dětí s autismem zlepšuje. A to i díky tomu, že se změnila metodická podpora – pátým rokem totiž o rozdělování finanční pomoci na speciální pedagogy a pomůcky nerozhodují kraje, ale ministerstvo školství.

