V kostele v Pardubicích biskup vysvětil nový oltář. Vložil do něj ostatky světce ze sbírek Karla IV.
V kostele svatého Bartoloměje v Pardubicích vysvětili nový pískovcový oltář. Navrhl ho architekt Josef Pleskot a při slavnosti do něj biskup vložili také schránku s ostatky světce ze sbírek Karla IV. Jedna z nejstarších památek ve městě měla dosud jen dřevěný oltář pocházející z rekonstrukce v 90. letech minulého století.
Při slavnostní mši v kostele svatého Bartoloměje v Pardubicích biskup Josef Kajnek posvětil nový oltář. Autorem návrhu je architekt Josef Pleskot, který zároveň upravil i celou přední část liturgického prostoru.
00:00 / 00:00
Poslechněte si celou reportáž o slavnostním svěcení nového oltáře v gotickém kostele v Pardubicích
„Jak dopadl oltář? Myslím, že výborně, a že se podařily úplně všechny záměry. Před realizací jsme mluvilo o tom, jak chceme vysunout tu liturgickou akci do prostředka shromáždění. To se povedlo v maximální míře,“ popisuje biskup Josef Kajnek.
Oltář tvoří pískovcový kvádr ve tvaru písmene omega, spolu s podstavcem váží 2,5 tuny. Lidé ho teď viděli vůbec poprvé, kvůli jeho instalaci byl kostel 2,5 měsíce uzavřený. Podle oslovených ale moderní pojetí původně gotický interiér neruší.
„Je to nové. Zároveň si myslím, že to tam hezky sedí.“ „Bylo to krásné, probíhalo to pěkně, udělali to asi jak nejlíp mohli.“ „Ten oltář přesně zapadá i do té doby, moc pěkné,“ – chválí oltář návštěvníci.
Pomazání posvátným olejem
„Mně je ta jednoduchost a taková čistota těch tvarů blízká a myslím si, že se to tam hodí, ale rozumím i lidem, kteří budou hledat něco jiného nebo mají jiný vkus nebo jiný smysl. Budu zároveň ale vděčný, že to přijmou, anebo si k tomu najdou cestu,“ říká pardubický duchovní správce Jan Uhlíř.
Litomyšl chce opravit měšťanský dům, ve kterém žili prarodiče Bedřicha Smetany
Číst článek
Součástí slavnostní bohoslužby bylo také uložení ostatku svatého Bartoloměje do desky oltářního stolu. Relikvie pochází ze sbírek Karla IV.
„Obřad žehnání nebo konsekrace oltáře, to káže už tím kouřem a mazáním křižmem. Křižmem jsou totiž mazáni kněží při svěcení, biskupové na hlavě. I korunovace králů, to je vždycky spojené s mazání křižmem. To je věc nejvzácnější,“ říká Josef Kajnek a připomíná, že šlo o výjimečný liturgický akt. Oltář byl při svěcení pomazaný posvátným olejem.
Nový kamenný oltář nahradil 30 let starý dřevěný. Jedna z nejstarších pardubických památek ho získala díky donátorům, kteří na něj přispěli ve veřejné sbírce.