V Mnichově začal 190. ročník festivalu Oktoberfest. Na první naražené pivo čekaly desítky tisíc lidí
V Mnichově začala možná největší evropská lidová slavnost - Oktoberfest. Do metropole Bavorska přijedou v následujících dvou týdnech miliony lidí, aby se pobavily a zašly na pivo do některého ze stanů na takzvané Tereziánské louce.
190. ročníku Okroberfestu se věnuje i deník Süddeutsche Zeitung, který ho označuje za takový karneval, na kterém se v příštích 16 dnech bude potkávat vysoké s nízkým, krása s ošklivostí, tradice s anarchií.
Start letošního, už 190. ročníků tradiční slavnosti Oktoberfest sleduje přímo v Mnichově náš německý zpravodaj Tomáš Havlín
V pravé poledne tento svátek zahájil primátor Mnichova Dieter Reiter, a to tradičním způsobem – narazil první sud piva za použití dřevěné palice. První máz poté mohl vypít bavorský ministerský předseda Markus Söder, který byl také přítomný.
Letošní novinky
Jednou z nemilých novinek Oktoberfestu je cena piva, které je zase o něco dražší. Letos se máz neboli litr piva prodává v přepočtu za 400 korun. Jak se ale zdá, návštěvníky to nijak neodrazuje. Přístup na Tereziánskou louku se otevřel v devět hodin ráno a od té chvíle tam proudily tisíce lidí.
Nejdříve se prodávalo jen nealko. Pivo se ve stanech začalo točit, až když primátor narazil první sud, na což čekaly desetitisíce lidí. Prakticky všechny stany – nebo spíše haly – jsou v současné chvíli plné a všechna místa, kterých je asi 120 tisíc, obsazená.
Hodně se zde dbá na bezpečnost, na ploše je asi 600 policistů. V druhém týdnu je přijdou podpořit Italové, protože hodně návštěvníků putuje právě z Itálie. Také se rozšířila bezpečnostní zóna – nově se nože a další nebezpečné předměty nesmí nosit nejen na louku, ale ani v okolních ulicích.
V neposlední řadě u areálu nově nesmí parkovat elektronické koloběžky, protože je návštěvníci ve velkém využívali k pozdním nočním cestám domů, což často nekončilo dobře.
Oktoberfest v září?
První Oktoberfest se konal 17. října 1810 a šlo o šlechtickou svatbu. Korunní princ Ludwig si bral princeznu Teresii, po které je pojmenovaná louka Theresienwiese, na které se slavnost každoročně koná.
Později se ale změnil termín, aby bylo lepší počasí, tak se začíná už v září. To tentokrát vyšlo skvěle, protože teploty v Mnichově dosahují k 30 stupňům. Avšak podle místních zdravotníků, kteří zde mají centrum i s malým operačním sálem, je to i riziko.
Už hodinu od začátku festivalu se starali o prvních zhruba 30 lidí. Někteří utrpěli řezné rány nebo spadli. A s odpolednem čekají, že bude počet kvůli velkému teplu narůstat. Radili k opatrnosti také kvůli tomu, že pivo je na Oktoberfestu velmi silné.