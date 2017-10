V New Yorku dražili hodinky Paula Newmana. Kultovní Rolexky se hledaly více než třicet let

Zlatý grál. Tak světoví sběratelé hodinek označují stříbrné hodinky značky Rolex, které patřily americkému herci Paulu Newmanovi. Neznámý kupec za ně v New Yorku zaplatil v přepočtu přes 386 milionů korun. Pro sběratelský svět jde o výjimečnou událost, a to nejen kvůli tomu, že se dražený předmět hledal více než třicet let. New York 8:35 27. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hodinky Daytona Rolex (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Zatímco Paula Newmana si jako herce vybaví leckdo, už méně se ví o jeho úspěšné kariéře v motosportu. Právě kvůli Newmanově lásce k závodění mu žena věnovala hodinky se stopkami, které později odstartovali enormní zájem sběratelů. Lidé si povšimli třeba jejich specifických číslic, které mělo jen několik tisíc kusů na celém světe.

Nadšenci za Rolexky s přezdívkou Daytona Paul Newman platili v přepočtu milionové částky. Po původních hodinkách slavného herce se ale na více než třicet let slehla zem a to až do letošního jara.

Paul Boutros z aukční síně Philips má prý husí kůži pokaždé, když původní hodinky vezme do rukou. Jejich historii odhaluje autorům blogu Hodinkee, kteří se názvem svých stránek inspirovali v Česku. Vzácný kousek měl u sebe celá leta James Cox, někdejší přítel Newmanovy dcery Nell.

„James Cox a Nell Newmanová spolu chodili v době univerzitních studií. Paul Newman hodinky Jamesovi věnoval v roce 1984 a Cox se je rozhodl prodat až teď, aby podpořil nadaci, kterou Nell nedávno založila,“ vysvětluje pro Radiožurnál důvody jejich prodeje Boutros.

Paul Newmanovy 'paulnewmanky', jak je on sám označuje, jsou podle Boutrose jedny z nejdůležitějších hodinek 20. století. Jejich hodnota však neodráží technologii nebo vzhled, ale hlavně kultovní status, který si tato okrajová řada mezi sběrateli vybudovala.