V nízkoprahovém zařízení mi zajistili doučování i logopedickou péči, říká 17letý Milan

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Duchcově na Teplicku zná Milan velmi dobře. Do Zastávky chodí přes 10 let. Jak říká, potřeboval si najít kamarády, získat sebevědomí a naučit se líp vyslovovat. Dnes chce být prodavačem. Do Zastávky, kterou provozuje Charita Most a je určená mladým do 15 let, se vrací jako dobrovolník.

