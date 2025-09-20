V Nymburku se koná největší železniční svátek roku. Lidé nahlédnou do historie i budoucnosti lokomotiv
Na sobotu se v Nymburku sešly hned dvě akce. České dráhy zde pořádají tradiční Národní den železnice, který probíhá na nádraží a v železničním depu. Na stejný den připadlo také výročí založení města, místní slaví jeho 750 let. Součástí oslav má být i průvod králů.
V parku pod hradbami už se připravuje průvod králů v čele s Přemyslem Otakarem II., který před 750 lety město Nymburk založil.
00:00 / 00:00
Nymburk slaví Národní den železnice a 750 let města. Koná se průvod králů i noční vlaková show
Skupina králů projde okruh kolem kostela svatého Jiří, vrátí se opět do parku. Na akci se přišlo podívat spoustu lidí.
Park se přeměnil na středověké ležení a návštěvníci si zde mohou vyzkoušet například lukostřelbu nebo jízdu na koních. Mohou si také nakoupit výrobky řemeslníků či ochutnat pokrmy z dobové kuchyně.
Největší železniční svátek
Také Den železnice nabízí bohatý program. Začal v sobotu v devět hodin ráno, v jedenáct hodin pak akci slavnostně zahájil generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Spolu s dalšími hosty představil veřejnosti dva nové vozy a pokřtil lokomotivu Traxx.
Během dne probíhají tři komentované prohlídky strojů na točně. Poslední z nich začne ve tři hodiny odpoledne. V pět hodin se areál uzavře a znovu se otevře až v osm večer na noční vlakovou show na točně.
Areál akce je rozdělený na tři části: Svět historie, Svět změny a Svět zábavy. V prvním z nich jsou k vidění parní a motorové lokomotivy, ale i jiné historické stroje.
Ve Světě změny si návštěvníci mohou prohlédnout nejmodernější kousky, mezi nimi třeba elektrické vlaky či mostní inspekční drezínu, která vypadá jako žlutý náklaďák s ramenem a plošinou. O zábavu se postarají hasiči Správy železnic a lidé se mohou projet i na ruční drezíně.