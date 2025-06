V Praze se opět otevírá kavárna POTMĚ. Role se obrací, tady jste odkázáni na nás, říká nevidomá baristka

V centru Prahy začala opět fungovat Kavárna POTMĚ, na náměstí Republiky ji otevřela organizace Světluška. Do 1. července si tam můžete vypít kávu v úplné tmě a vyzkoušet si, jak svět vnímají nevidomí. Ti také budou vašimi průvodci a v podniku vás obslouží. Výtěžek ze vstupného poputuje na podporu Světlušky. Reportáž Praha 9:18 20. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kavárna POTMĚ má podobu velkého kontejneru, který je momentálně umístěn přímo na náměstí Republiky | Foto: Josef Řezníček

„Už jsem to zažila dvakrát, ale chtěla jsem, aby to zažil ten malý, protože měl plno řečí, že se tmy nebojí. Ale musím říct, že byl statečný,“ chválí svého vnuka paní Vendula.

„Byl to úplně unikátní zážitek. Je to opravdu zvláštní pocit, naprostá tma. Věděla jsem, že se jen tak nerozkoukám, že žádné světlo nepřijde. Bylo to zvláštní, ale ten pocit ve mně asi zůstane ještě hodně dlouho,“ říká o návštěvě kavárny paní Karolína.

Kavárenský kontejner

Kavárna POTMĚ má podobu velkého kontejneru, který je momentálně umístěn přímo na náměstí Republiky.

„Zvenku to je takové zrcadlové, jsou tam různé obrázky i logo Světlušky, které je napsané Braillovým písmem. Vevnitř se platí takovými žetonky a až vyjdete ven, tak se to pak spočítá a zaplatíte tady venku, tím právě přispějete na Světlušku,“ vysvětluje vedoucí kavárny Veronika.

Bez pomoci pracovníků se ale uvnitř návštěvník neobejde. „Tady se ty role úplně promění. Člověk je odkázán na nás od prvního momentu. Hned poté, co si vás převezme průvodce, který vás vlastně bezpečně dovede ke stolu, tak ten váš pobyt tady skutečně závisí na nás,“ potvrzuje nevidomá baristka Barbora.

Výdělek kavárny dostanou těžce zrakově postižené děti, ale i dospělí. Kavárna POTMĚ a Světluška funguje jako dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Do října se kavárna přesune ještě do Poděbrad, Ostravy, Brna a Olomouce.

Kavárna POTMĚ | Foto: Eliška Poláčková