V Přerově otevřeli nový azylový dům. Zájemci o bydlení musí absolvovat pohovor a návštěvu lékaře

Azylový dům v Kojetínské ulici v Přerově má první obyvatele. Jednopatrový kontejnerový komplex pro 30 osob postavila za 36 milionů korun tamní charita a určený je pro ženy a muže bez střechy nad hlavou. Oficiálně zahájil provoz 1. srpna a i když už teď počet přihlášek překračuje kapacitu zařízení, mohli sociální pracovníci ubytovat jen zlomek zájemců. Informace přináší Český rozhlas Olomouc.

Azylový dům v Přerově

Azylový dům v Přerově

Tereza Hrdá, vedoucí azylového domu, má v šanonu už 35 žádostí o ubytování, vyhovět ale zatím mohla jen dvanácti z nich. Každý zájemce totiž musí kromě pohovoru absolvovat tzv. sociální šetření a lékařskou prohlídku. Ne všichni jsou ale schopni stanovené podmínky splnit.

Poslechněte si reportáž o azylovém domě v Přerově

„Důslednost u některých je problematická a většina z nich nevlastní telefon, takže dávají telefonní spojení třeba na sociální pracovnici, která taky není v kanceláři nonstop. Většina budoucích uživatelů nemá svého lékaře, takže to může být taky problém a další časová prodleva,“ vysvětluje.

Azylový dům vyhověl například žádosti Romana Belobrada, který je v zařízení od minulého pátku a bydlí tak po pěti letech pod střechou. „Člověk se nemusí obávat, jaký bude počasí, budu mrznout nebo bude pršet, kam se schovám. Tady mám sucho, teplo, uvařím si, pohoda,“ říká. V domě jsou pokoje po dvou, k dispozici je také kuchyňka a sociální zařízení.

Před nastěhováním si musel Roman Belobrad vyřídit přihlášku a navštívit doktora. Co se týče placení za ubytování, má v plánu zažádat o příspěvek na bydlení. Každý nájemce za pobyt musí totiž platit denně 195 Kč. 

„Služba je úhradová zase podle vyhlášky k zákonu o sociálních službách, pokud nemají možnosti, někteří klienti třeba mají důchod, tak se to platí z důchodu, pokud nemají možnosti, tak sociální pracovníci dopomůžou s vyřízením příspěvku na bydlení,“ říká ředitelka přerovské charity Alena Pizúrová.

Naplnit kapacitu azylového domu podle Pizúrové problém nebude, naopak zájemci by si prý měli pospíšit. Nejbližší azylový dům pro lidi v nouzi aktuálně funguje třeba v Olomouci nebo Hranicích.

Roman Belobrad v azylovém domě

Lenka Kratochvílová

