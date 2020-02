Film V síti ukazuje část reality, hrozeb na internetu je více, říká kriminalista

Do českých kin vstupuje dokument V síti, který ukazuje hrozbu zneužívání dětí v online prostředí. Film Víta Klusáka a Barbory Chalupové vyvolal veřejnou debatu o bezpečnosti dětí na internetu, ale také o tom, jak rodiče mohou své děti na podobná rizika připravit. Jak proti sexuálním predátorům bojují policisté, říká vedoucí oddělení informační kriminality pražské policie Václav Písecký. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:06 27. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Vzhledem k tomu, že se problematikou zabývám 15 let, tak mě nic nepřekvapilo, ale to ještě neznamená, že by film by neotevíral téma, které je velmi zajímavé,“ říká Písecký o dokumentu V síti.

Rodiče by měli vědět, s kým jejich děti na internetu komunikují, doporučuje vedoucí oddělení informační kriminality pražské policie Václav Písecký

Na druhé straně poukazuje na to, že film se zabývá jednou určitou částí, hrozeb na internetu je ale daleko víc – velmi často dochází k dlouhodobému útoku na děti a není tak přímočarý, jak je vidět ve filmu.

„Útoky jsou velmi často pozvolné, kdy se útočník snaží postupem doby získat důvěru své oběti, kterou následně zneužije. Ten proces trvá mnoho týdnů, možná měsíců,“ upozorňuje.

Digitální stopa policii nasměruje

Loni jenom v Praze řešili policisté na 40 případů zneužívání dětí na internetu. Setkávají se přitom jenom s těmi případy, které někdo nahlásí, v tomto případě to jsou většinou rodiče. Jak je to ale s provozovateli internetových stránek nebo sociálních sítí?

„Bohužel musím říct, že procento ze stran provozovatelů sociálních sítí nebo diskusních služeb je minimální,“ nastiňuje.

A jak policie pachatele trestné činnosti dohledává? „Internet není anonymní místo,“ upozorňuje Písecký, podle kterého jakákoliv činnost na internetu zanechává digitální stopu, která může policii nasměrovat ke konkrétnímu uživateli.

Profily a komunikaci nemazat

Velmi složitou otázkou, kterou si policisté podle Píseckého pokládají už mnoho let, je to, jakým způsobem by na hrozby měli reagovat rodiče. Ti by měli především vědět, s kým děti na internetu komunikují, podobně jak je tomu v reálném světě.

„Pokud dítě přijde za rodičem a svěří se mu, tak je to základ úspěchu, a reakce na toto jednání by měla být pozitivní. Pokud by došlo ze strany rodiče k zakazování internetu, tak dojde k tomu, že dítě se nebude dál svěřovat,“ podotýká.

V případě nebezpečného jednání by pak rodiče měli zadokumentovat všechny důkazy o možné trestné činnosti. „Žádné profily a žádnou komunikaci nemazat, neodcházet ze sociální sítě, ale oznámit to policii a následně spolupracovat,“ radí.

A pokud si rodiče nejsou jistí, zda došlo k protiprávnímu jednání, tak existuje na českém internetu mnoho anonymních poraden a organizací. „Není problém se poradit a zjistit, jako cestou se vydat,“ doporučuje.