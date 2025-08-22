V útulcích končí i čipovaní psi, bez registrace totiž čip nepomůže. Stále ale chybí centrální registr
V pardubickém útulku se opakovaně objevují psi s čipem, přesto se jejich majitelé najít nedají. Čip totiž funguje jen jako technické označení, ale pokud ho člověk nezaregistruje, údaje o něm nikde nejsou. Pomoci měl centrální registr, který ale stále chybí. A tak zákon sice nařizuje čipování, ale ne jeho evidenci. Jak zjistila redaktorka Šárka Rusnáková, v Pardubicích teď hledají cestu, jak lidem a jejich zvířatům pomoci.
„Momentálně tady máme dva čipované pejsky bez registrace, kdyby byli registrovaní, tak by tady nemuseli být téměř rok, protože bychom hned dokázali najít majitele,“ řekla Českému rozhlasu Pardubice vedoucí Městského útulku v Pardubicích Adriana Vávrová.
Lidé se často mylně domnívají, že když dají psa čipovat, veterinář rovnou vypíše do registru jejich údaje
Mluví o současné povinnosti majitelů psů zvířata čipovat, zákon jim ale pak neukládá čip registrovat.
„U nás v republice momentálně existuje 12 dostupných registrů čipů, takže je velmi snadné zvířátko nechat zaregistrovat, ale vždy je ta registrace na straně majitele pejska,“ říká vedoucí Vávrová a dodává, že řada lidí ani netuší, že je nutné čip zaregistrovat.
Psi pak zůstávají zbytečně v útulku, i když by z čipu šel majitel snadno dohledat. V této souvislosti připomíná příběh psího cestovatele, který vzbudil nedávno velkou pozornost.
„Nedávno jsme tady měli pejska, který nám přicestoval vlakem z Hradce Králové. To byl právě opět případ, kdy měl čip, ovšem neregistrovaný, s majitelkou jsme se spojili až následující den díky sociálním sítím. V podstatě tady pejsek úplně zbytečně nocoval.“
Pokud pes nebude mít čip, hrozí majiteli pokuta až 50 tisíc korun. Stát ale dosud nezřídil centrální databázi, kam by se údaje o čipu a zvířeti zapisovaly.
Registr bude. Snad příští rok
Důvody vysvětluje prezidentka Komory veterinárních lékařů České republiky Petra Šínová.
„Centrální registr tvoří Komora veterinárních lékařů na základě novely veterinárního zákona, která vstoupila v platnost 1. 10. 2023, nicméně krátce nato došlo k novelizaci dalších zákonů, které upravují digitální služby státu. My i přesto, že jsme měli připravenou zadávací dokumentaci, jsme ji museli celou předělat podle nových zákonných norem.“
Tím se centrální registr zdržel. Podle Šínové by ale v dohledné době už mohl začít fungovat.
„Máme podepsanou smlouvu s dodavatelem a začíná se tento registr tvořit. Pokud všechno půjde dobře a nenastanou žádné další komplikace, tak příští rok v tomto čase už bude registr psů zřízený státem v plném provozu.“