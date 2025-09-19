V Žacléři je po 14 letech mateřské centrum. ‚Každý společenský život vítáme,‘ říká starosta
Po 14 letech je v Žacléři opět otevřené mateřské centrum. To původní skončilo kvůli nezájmu, teď se ale přihlásilo téměř deset maminek, které mají zájem centrum využívat. Město proto pomohlo s obnovou provozu, pracovní doba centra se později rozšířila na tři dny v týdnu. „Každý společenský život jakéhokoli typu vítáme,“ říká pro Český rozhlas Hradec Králové nezávislý starosta Žacléře Aleš Vaníček.
Maminka Dominika s malou Emou přišly do dětského centra po dlouhé dvouměsíční pauze. „Přes prázdniny měly holky zavřeno, tak jsme to hned první den, co mají otevřeno, musely jí přijít zkontrolovat.“ Emička se hned vrhá na skluzavku.
Dominika popisuje, jak je pro ni centrum přínosné. „Zabijeme trošku času, malá si pohraje, já si tady popovídám s holkami, vyjdeme z toho chvilkového stereotypu.“
Maminka Viktorie je na místě poprvé, a to teprve s dvouměsíční Štěpánkou. „Doma už je to trošku úmorné, tak jsme se šly podívat sem.“
Dnes je tady téměř plno, Darja Marzecová, která skupinu vede, se vítá s maminkami. „Jsem mile překvapená, že je taková účast, když jsme otevřeli po prázdninách. Ještě vím o dvou maminkách, které teprve dorazí, takže mám radost, že přes prázdniny nezapomněly a jsou zase aktivní, chodí.“
‚Každá něco přineseme‘
Maminky se ani nestačí zout a už je jim připravována káva a čaj. „Zavedly jsme hezkou tradici, aby si maminky aspoň někde mohly vypít teplé kafe.“
Nepochutnají si pouze maminky, ale i děti, pro které jsou tady pravidelně připravené svačinky. „Dobrůtky jsem začala nosit já, pak vždycky něco upečou holky, každá něco přineseme. Udělaly jsme i ranní pikniky a svačinky, takže se to docela hezky drží.“
Vedení města poskytlo centru místo v bývalém bytě školníka, uvedl jeho nezávislý starosta Aleš Vaníček. „Prostory jsme nechali kompletně vymalovat, koupili jsme podlahovou krytinu plus další úpravy. Počítáme s postupným vylepšováním, pokud bude centrum fungovat. Každý společenský život jakéhokoli typu vítáme,“ uvedl Vaníček.
Maminky už teď začínají s dětmi plánovat nejrůznější akce, jako je například dlabání dýní nebo pečení vánočního cukroví.