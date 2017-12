Martin C. Putna: Vzpomínání na Václava Havla jako na 'docela fajn chlapíka' je k ničemu

Před šesti lety zemřel Václav Havel. Lidé na něj vzpomínají na mnoha místech v Praze. Stranou nezůstane ani Knihovna Václava Havla, kde si bývalého disidenta a prezidenta připomenou jako přední osobnost českého moderního divadla. „Z jeho díla vyplývá jediné - o zlu, které se děje, se nesmí mlčet,” říká literární historik Martin C. Putna, který v posledních třech letech Havlova života knihovnu vedl. Praha 15:50 18. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Havel | Foto: Tomáš Vodňanský

„Smyslem života a díla Václava Havla bylo snažení, aby společnost byla demokratická, otevřená, slušná a nelhala. Odmítám proto sentimentální vzpomínání na něj. Z jeho díla vyplývá jediné - o zlu, které se děje, se nesmí mlčet,” říká Putna, podle kterého jsou ostatní odkazy v podstatně nepodstatné.

„Všechno ostatní jsou detaily. Kdyby byl Václav Havel naživu, přišel by v sobotu na Roztyly protestovat proti sjezdu evropských neofašistů v Praze, proti této neuvěřitelné hanbě, do které jsme dospěli šest let po jeho smrti,” tvrdí pro Český rozhlas Plus literární historik.

Aktuální přemítání

V Knihově Václava Havla se v pondělí večer koná akce věnovaná jeho dramatické tvorbě. „Vždycky jde o společenský kontext. Kdyby byl kontext jiný, s potěšením tu budu s vámi rozprávět o jeho literárním díle a filosofických názorech. V této situaci je to ale druhotné,” myslí si pedagog.

V tvorbě Václava Havla není podle Putny bible, ve které bychom našli všechny odpovědi. „On se tomu vždycky sám bránil, aby byl chápán jako nějaký udělovatel moudrostí, ve kterém jsou recepty. Dílo Václava Havla musíme v tuto chvíli chápat jako návod k analogickému jednání,” říká.

V jeho díle podle Putny najdeme jednu knihu, která je vzhledem k současnému stavu české společnosti mimořádně aktuální. „To je Letní přemítání. Tuhle knihu napsal Havel těsně před rozpadem Československa. Tam má vizi české společnosti, jaká by měla být. Říká tam, že by měla být budována na občanském, nikoliv nacionálním principu. Měla by to být společnost duchovní a morální, nikoliv církevnická,” shrnuje literární kritik.

Podle Martina C. Putny nesou odkaz Václava Havla všichni ti, kteří o víkendu protestovali proti sjezdu extremistických politiků v Praze. „Striktně odmítám taktovéto ‚Potřebujeme nového Havla‘, to je špatně, jde pak totiž o kult osobnosti,” říká.

„Každý z nás musí v této situaci dělat něco pro to, aby se společnost vyvíjela způsobem havlovským, ne tím nehavlovským. Dnes je ten odkaz totiž k smíchu mocným této země,” říká Putna.