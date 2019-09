Pedofilie se nedá vymýtit. Zlé je, pokud to církevní instituce kryje, myslí si kněz Vacek

Katolický kněz Václav Vacek je známý svou otevřenou kritikou dovnitř církve. Nejdřív prý ale vždy začíná sám u sebe. Celých 30 let působil jako duchovní správce v Letohradu, teď už se chystá do penze. Vacek byl hostem pořadu Osobnost Plus na Českém rozhlasu Plus. OSOBNOST PLUS Praha 20:40 13. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Katolický kněz Václav Vacek | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

„Jsem dříč, hodně jsem v životě pracoval, tak jsem si řekl: Už ne. Jdu do důchodu, ale dál se chci se věnovat tomu nejdůležitějšímu − lidem,“ říká Václav Vacek.

„Farářská práce je doprovázet lidi, pomáhat jim v hledání smyslu života. Mimo to jsem měl odpovědnost za 11 památkově chráněných objektů. Byl jsem na to v podstatě sám. V naší církvi je dodnes vidět, že víc investujeme do kamení než do lidí. Je to sice krásné kamení, ale nejsme přece muzejníci,“ hodnotí obvyklý postoj.

Hostem Osobnosti Plus je Václav Vacek

Vacek se v rozhovoru pro Český rozhlas Plus okrajově dotýká citlivého tématu zločinů uvnitř církve. „Pedofilie se nedá vymýtit. Jako nemůžeme vymýtit všechny maléry na silnicích. Nedávno mi tři paní v jednom týdnu řekly, že je v dětství zneužíval někdo z jejich nejbližších příbuzných. To se nedá vymýtit. Ale je zlé, pokud to instituce kryje,“ tvrdí.

Kněz byl k církvi v minulosti celkově kritický. Hovoří o případu z roku 2012, kdy byl bez jakéhokoli důvodu odstaven slovenský biskup Róbert Bezák. Vacek v té době veřejně protestoval proti způsobu, jakým se to stalo.

„Církev je moje rodina. Člověk musí být kritický nejprve sám k sobě, potom ke své rodině, a až pak k těm ostatním,“ komentuje.

V katolických kruzích je brán jako progresivní kněz. „Život samozřejmě stojí na pokroku. Uvědomte si, jak se za posledních 30 let změnil vzhled našich kuchyní nebo koupelen. Mohu to hodnotit, protože jsem opravil pět far,“ říká s úsměvem.

Pokrok v církvi pak přirovnává k vývoji dítěte. Zpočátku považuje své rodiče za božstvo a nerozumí vnitřnímu světu dospělých, což se však mění, jak roste.

„I naše porozumění Bohu a božímu slovu v Bibli se rozvíjí, a to je veliká krása. Pokládáním otázek a hledáním odpovědí,“ vypráví kněz.

V pořadu Osobnost Plus se rozpovídá i o celibátu. „V Ježíšově době byli singlové, jak bychom řekli dnes, v opovržení. Ježíš však boural přehrady. Ženy vyvýšil a také o singlech řekl, že někdo se nemůže oženit, protože chce sloužit druhým tak, že nemá čas na rodinu,“ dodává farář na odpočinku.

„Jenomže my jsme to otočili, což je vlivem pohanství, a prohlásili, že žít v celibátu je víc než žít v manželství.“

Celý pořad si poslechněte v přiloženém audiu.