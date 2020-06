Video ukazuje blikající budovu, ve které bude Primark. ‚Zkouška osvětlení,‘ říkají pražští památkáři

Na sociálních sítích vzbudilo u některých lidí minulý týden pohoršení video, které ukazuje novou budovu na Václavském náměstí blikající všemi možnými barvami. Kritici osvětlení budovy v centru Prahy přirovnali například k pouťové atrakci. Památkáři, magistrát i developer ale uklidňují, že šlo pouze o zkoušku osvětlení fasády. Stavba, ve které má sídlit také řetězec Primark, má být dokončena v červenci. Video Praha 9:54 24. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Červená, zelená a modrá barva hrála minulý týden na nové budově The Flow Building na na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice v centru Prahy. Video blikajícího osvětlení se šířílo přes sociální síť Facebook, jak upozornil server Aktuálně.cz.

„A kolotoče taky budou?“ napsal do komentáře jeden z uživatelů Michal Gabik. „To je k pláči,“ reagovala Monika Remeňová.

Primark míří do Prahy. Módní řetězec otevře na Václavském náměstí svůj první obchodní dům Číst článek

Památkáři ale upozorňují, že šlo pouze o výjimečnou provozní zkoušku osvětlení. „Osvětlení je velmi důležitou, vlivnou součástí prostředí pražské památkové rezervace a je samozřejmě památkovou péčí reflektováno,“ uvedla pro iROZHLAS.cz Andrea Holasová z Národního památkového ústavu.

Podle Kristýny Drápalové z pražského magistrátu se tímto způsobem kontrolovaly světelné trubice, aby bylo možné určit, které jsou případně vadné. „Odbor památkové péče také specifikuje odstín a intenzitu osvětlení fasády s tím, že proběhne ještě jedna světelná zkouška na konci léta,“ upřesnila.

Finální osvětlení má být bílé. „Investor již v tuto chvíli počítá s tím, že by neonové lamely měly pouze souvisle svítit, a to v barvě teplé bílé a maximální intenzitě 75 procent,“ doplnila Drápalová.

V dolní části Václavského náměstí našli dlažební kostky vyrobené z náhrobků. Vrátí je židovské obci Číst článek

Osvětlení bylo nutné vyzkoušet na místě kvůli teplotě barvy, popisuje Alexandra Drozdová ze společnosti Best Communications, která zastupuje investora stavby, firmu Flow East.

„Vyladění výsledného odstínu bílé barvy vyžaduje specifikaci RGB systému, který umožňuje zvolit konkrétní teplotu barvy, již lze dále v případě potřeby modifikovat. S využitím jednobarevné světelné instalace toto není možné. Zároveň osvětlení je specifickým technickým řešením, které je třeba testovat v reálných podmínkách. Nelze je zkoušet ve výrobě před instalací,“ sdělila.

The Flow Building roste na místě domu, který musel nové budově ustoupit. Dokončení stavby, ve které mají být obchody a kanceláře, je podle ní plánováno na červenec.

„Po dokončení hrubé stavby se do svých prostor budou stěhovat nájemci, aby dokončili interiérové úpravy, to už ale bude čistě v jejich režii, i co se časového hlediska otevření kanceláří/maloobchodních prostor, což je případ Primarku, týče,“ doplnila Drozdová.

Dům na Václavském náměstí, který poslal developer k zemi | Foto: Google Earth Pro