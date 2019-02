Čučkaři? Ze zpráv tajných služeb byl kdysi běsný i Václav Klaus, vzpomíná jeho mluvčí Vadim Petrov

Vystudoval hru na kytaru, pak pracoval jako dramaturg České televize, ale i jako mluvčí Úřadu vlády za dob vlád Václava Klause st. Dnes píše knihy, dělá public relations, učí manažerským dovednostem nebo politickému marketingu. Hostem Hovorů Českého rozhlasu Plus byl Vadim Petrov. Audio Praha 18:45 2. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mluvčí Vadim Petrov a Václav Klaus. | Foto: Jan Třeštík | Zdroj: ČTK

V jeho CV najdete ale i zpravodajský kurz u britské tajné služby MI5 a po roce 1989 se Vadim Petrov podílel i na transformaci socialistické Státní bezpečnosti na demokratickou tajnou službu.

Co říká na nedávný výrok prezidenta Miloše Zemana, podle kterého jsou naše tajné služby jen „čučkaři“?

„Víte, tajné služby vám nedokazují, co tvrdí. Nevíte, jak k tomu dospěly a do jaké míry to je (nebo není) pravda. To, co tvrdí, jsou navíc informace, které neočekáváte,“ popisuje Petrov.

„Řada exaktně uvažujících lidí, kteří potřebují pro své rozhodnutí důkazy, mohou jen z podobných tvrzení propadat emotivním komentářům,“ dodává.

„Pamatuju na to, jak z toho byl Václav Klaus běsný. Když mu řekli, že toho a toho podezřívají z takového činu, tak se zeptal proč a dozvěděl se, že mu to nemohou říct. Protože to je tajné. A na otázku, co s tím má dělat, se dozvěděl, že je to jen jeho věc,“ vzpomíná Petrov.

V rozhovoru pro Pluse se dostalo i na téma hybridních válek současnosti.

„Vojáci vám přiznají, že abyste se mohli v 21. století ubránit, musíte umět útočit. Když to neumíte, tak se neubráníte. Když se pak touto optikou podíváte na lidi, co jsou odpovědni za bezpečnost země, tak vždy nejdřív útočí. Nevysvětlují. Obrana a útok tak splynuly v jedno. Zároveň ale nemám pocit, že bych z toho měl mít nějaké trauma… Život jde dál, jen toho člověk víc ví a vaše představivost je občas tak víc vybičovaná. Ale nic víc bych v tom nehledal.“

Kdo banuje facebook?

Informace a zprávy v současnosti k lidem proudí nejrůznějšími internetovými kanály. Sociálními sítěmi je svým způsobem fascinován i Vadim Petrov.

„Internet je neuvěřitelný projev přímé demokracie. Vy můžete kohokoli oslovit, vlastně s čím chcete, tedy v rámci zákonných limitů.“

Sám prý zjišťoval, co se stane, když limity a hranice překročíte. „Facebook dává uživatelům ban, na den, měsíc nebo víc, a to proto, že zveřejnili nahou fotku, promluvili nevhodně o islamistech nebo třeba o barvě pleti… Když jsem se ptal, kdo to dělá, tak kromě nějaké skupinky, která je snad někde u nás, tak vám ten ban dojde z JAR, kde sídlí lidé, kteří dozorují chování na facebooku v ČR,“ zjistil Petrov.

Pak se ale ptal, jestli to jsou našinci, protože jen my dokážeme „rozplést to předivo sociokulturního rámce. Kde je to ironie, sarkasmus, satira… Oni mají nějaký slovník s klíčovými slovy a podle toho jedou. Poučený český uživatel sociálních sítích proto tak rád vytečkovává slova nebo písmena vynechává. Aby umělá inteligence nevhodná slova prostě nezachytila.“