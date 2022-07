Studie: Uprchlíci z Ukrajiny jsou většinou ženy a děti. Každému třetímu dospělému je pod 30 let

Celkem 28 procentům dospělých válečných uprchlíků, kteří dorazili z Ukrajiny do Česka, nebylo ještě 30 let. Třetinu uprchlických domácností tvoří matky s jedním či dvěma dětmi. Víc než třetina příchozích má vysokoškolské vzdělání. Víc než dvě pětiny lidí našly v České republice bydlení u místních solidárních rodin. Vyplývá to ze studie, kterou provedlo ministerstvo práce a sociálních věcí.

