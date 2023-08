Řezbáři Vánoce prakticky nikdy nekončí. Ten volyňský už vyrábí letošní betlém, práce zabere i půl roku

„Nejprve si dřevo nahrubo opracuji motorovou pilou, pak použiji různé rozbrusky a v závěrečné fázi používám dláta. Dalo by se pracovat jenom s dláty, ale to bych na tom strávil mládí. Takhle to trvá zhruba dva měsíce, bez strojů by to zabralo půl roku,“ popisuje Jaroslav Frencl.

Postavy pro volyňský betlém už má hotové, nejvyšší Josef dosahuje 190 centimetrů. Figury jsou z dubového dřeva. „To je vybrané z toho důvodu, aby betlém vydržel co nejdéle, protože bude venku,“ vysvětluje.

Frencl vytvořil tisícovku betlémů. Ty dělají na Vánoce radost lidem i mimo Česko. „Vyráběl jsem už betlémy do Španělska, Německa, Švýcarska, Švédska, Norska, na Floridu i do Austrálie,“ vyjmenovává.

Teď si betlém od řezbáře objednalo město Volyně a dodalo i dřevo, konkrétně z místního dubu, který poničila bouře.

„Každoročně děláme živý betlém u vánočního stromu, do budoucna ho nahradíme vyřezávaným od našeho řezbáře. V první fázi zadáme tři hlavní postavy a jsme dohodnuti, že postupně budeme betlém doplňovat,“ upřesňuje starosta Martin Červený (SNK).

Betlém si od řezbáře objednalo město Volyně a dodalo i dřevo | Foto: Kristýna Barchini | Zdroj: Český rozhlas