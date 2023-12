Kožená i plyšová myška, škrabací sýr, hrkací balónek. To jsou dárky, které potěší kočku, radí chovatelka

V rodině Moniky Netolické z Chrudimi žije 16 koček, 15 mainských mývalích a jedna siamská. Speciální stromeček, kterému chybí dolní větve, mají už ustrojený a kočky už si pod ním rozbalily svoje dárky. Chovatelka koček v rozhovoru pro Radioporadnu Českého rozhlasu Pardubice vyjmenovává tipy na dárky, které její kočky potěšily. Pardubice 13:26 24. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kočka s hračkou | Zdroj: Shutterstock

Kočky si podle chovatelky Netolické dokážou Vánoce svým vlastním způsobem i užít. „Kočky vidí, že je něco jinak, a to je pro ně vzrůšo,“ vysvětluje.

Kdo ve smečce většinou šéfuje? Kočka, nebo kocour? Poslechněte si v záznamu pořadu

„Sice nemají rády extra velké změny, ale stromek je pro ně atraktivní. Pozorují, asistují, mapují situaci,“ říká chovatelka a přiznává, že při zdobení stromečku ji její siamská kočka povzbuzuje i zvukově. „Naznačuje, ať přidávám ještě ozdoby. Takhle se zúčastňuje příprav, i když kočky vnímají Vánoce samozřejmě jinak než my.“

Leckteré kočky si rády prohlíží vánoční stromek zblízka, a tak chovatelka Netolická pořídila jeden stromeček i jenom pro kočky. Ten pro lidi má vystavený na místě, kam se kočky nedostanou. „Mám ráda krásné ozdoby, některé mám i po babičce a nechtěla bych, aby je kočky rozbily,“ přiznává.

Co potěší kočku

Vánoční strom, který mají u Netolických pro kočky, je umělý. Má uřezané spodní patro větví, tím pádem má relativně dlouhý kmen. Ozdoby jsou plastové.

Letos pod ním kočky našly nové škrabadlo, škrabací kouli i takzvaný škrabací sýr a malé plyšové i kožené myši.

„Škrabací sýr je v podstatě škrabadlo z kartonu ve tvaru sýra. Do kartonových dírek se vloží šanta kočičí nebo bylinka kozlík. Jejich vůně kočky velmi přitahuje. Válí se po tom, škrabou, jsou nadšené. Já potom méně, když mám po nich uklízet,“ směje se Netolická.

Myškami se rozhodně nic nezkazí, pokračuje chovatelka. „Naše kočky mývalky milují myšky z králičí kůže, dají se sehnat v každém zoomarketu. Když je vezmou do tlamičky a slinami je navlhčí, tak jim králičí kůže neskutečně voní a probouzí to v nich lovecké instinkty. To je u nás dárek číslo jedna,“ vyzdvihuje. Kočkám udělají radost i myši plyšové.

Hrkací balónek je podle ní další skvělá hračka pro kočky, lidi v domácnosti ale hluk zase tolik nepotěší, dodává Netolická.