‚O Vánocích se máme učit, jak žít zdravě, šťastně a udržitelně.‘ Kanadský ‚Sustaina Claus‘ bojuje za klima

McMaster se akcí OSN účastní coby pozorovatel za Centrum pro ústavní výzkum OSN a jako kratochvíli pěstuje postavu „Sustaina Clause“. Obléká se do tradičního červenobílého kostýmu Santa Klause, kterého ale spíš paroduje a konfrontuje přístup k Vánocům, který je s tímto symbolem spojený. Tvrdí, že jde o návrat ke kořenům.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kanaďan Philip McMaster vytvořil pravý opak konzumního Santy Clause – ‚Sustaina Clause‘

„Původní postava antického svatého Mikuláše představovala vstřícnost k lidem a pomáhala jim žít lepší život. Náš moderní Coca Cola Santa Claus oproti tomu znamená spotřebu. Je vymyšlený tak, aby nás nutil kupovat víc, než potřebujeme. ‚Sustaina Claus‘ vypadá stejně, ale chce naopak na nadměrnou konzumaci upozorňovat,“ vysvětluje vousatý Kanaďan v typické červené čapce.

Na Štědrý den obchody zavřou v poledne, otevřou 27. prosince. Doba nakupování se zkrátí i na Silvestra Číst článek

„Co děláme jako rodiče? Dáváme dětem, co chtějí, nebo co potřebují? Samozřejmě co potřebují, to je rodičovská láska. Potřebují si hrát se svými rodiči, chodit na vycházky za dobrodružstvím, zakusit život a naučit se od svých rodičů, jak se vyrovnat s reálným světem,“ zamýšlí se McMaster.

„Všichni víme, že náš současný životní styl je neudržitelný. To ten nás tlačí ke konzumu a k nakupování. Potřebujeme toto změnit, zpomalit. Vánoce jsou pro mě čas, kdy se má setkat rodina a všichni se od sebe mají navzájem učit, jak žít zdravě, šťastně a udržitelně,“ dodává.

Představitel udržitelné verze Santa Klause ztělesňuje i to, k čemu se hlásí skoro 200 zemí světa, ovšem zatím hlavně na papíře. Tedy že pro udržení stabilního prostředí k životu na Zemi je potřeba změnit i náš konzumní životní styl. I to se píše v dohodě z nedávné klimatické konference OSN v Dubaji.