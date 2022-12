Psycholog o Vánocích: Duchovní rozměr nahrazujeme tím, co je pro nás nejvíc, jídlo, alkohol, dárky, volno

Vánoce jsou původně spirituální svátek, ať křesťanský, nebo předkřesťanský. V obou případech jde o naději, o návrat Slunce na slunovrat a o víru, že spasitel přijde.

Snažíte se prožít Vánoce, nebo opakujete dětskou představu toho, jaké by měly být? Jak si najít o svátcích pro sebe to dobré a vyhnout se stresu? Proč nás přepadne bilancování nebo samota a proč to není špatně? Uslyšíte v Balancu s Daliborem Špokem

„Je to hluboký svátek a my ho něčím naplňujeme,“ říká Špok. Když odmítáme předkřesťanský i křesťanský význam svátku, saháme po vlastním významu, vysvětluje psycholog.

„Chceme se cítit výjimečně, odlišně než v jiné dny. A tak svátek naplňujeme tím, co je pro nás hodnotné a důležité. Odhalují se tím naše hodnoty a ty třeba nejsou úplně vysoké. Pro mnoho lidí jsou tak Vánoce svátky jídla, alkoholu, luxusu, pohádek, romantiky, dětí, dárků, odpočinku,“ vyjmenovává psycholog.

„Jídlem se neprojíme k hlubokému zážitku, dáváním dárků a kupováním věcí se neprokoupíme k duchovnímu prožitku. “

„To všechno jsou v životě lidí extrémně důležité hodnoty, vlastně nejvyšší. Proto je obsadí do Vánoc.“

Je to způsob, jak zažít něco hlubšího než obvykle, míní Špok. „Je to ale málo. Nestačí to. Jídlem se neprojíme k hlubokému zážitku, dáváním dárků a kupováním věcí se neprokoupíme k duchovnímu prožitku. Jako start to ale není tak špatné, ale pokud máme jenom toto, tak to nefunguje do hloubky.“

A tak toho děláme víc a víc, vysvětluje psycholog. „Budeme slavit Vánoce víc dní. Stromečky se rozsvěcují už koncem listopadu, to je ale zvláštní, protože advent je přece opak Vánoc, opak slavení. Upečeme víc cukroví, koupíme víc dárků, vypijeme víc alkoholu, vezmeme si větší dovolenou.“

„Tím, že Vánoce natáhneme, nebudeme mít větší vánoční zážitek. Chceme víc, protože to nefunguje, máme víc stresu a řešíme to tím, že chceme víc a máme zase víc stresu.“

„Musíme víc uklidit, mít svátečnější náladu, navštívit víc rodinných příslušníků... A k čemu to vede? K většímu stresu a vyčerpání,“ podotýká Špok.

„Tím, že Vánoce natáhneme, nebudeme mít větší vánoční zážitek. Chceme víc, protože to nefunguje, máme víc stresu a řešíme to tím, že chceme víc a máme zase víc stresu,“ popisuje psycholog a radí: „Řešením je pochopit tento princip. A hledat spirituální vrstvu.“

Pro někoho to může být dívání se na vánoční pohádku, pro začátek to stačí, říká Špok. Nebo meditace v přírodě o volných dnech kolem Vánoc. Může to být i návštěva Půlnoční mše v kostele. „Nechat se oslovit atmosférou na Půlnoční už je spirituální zážitek. Není to o rozumovém chápání,“ uvádí.

Vyhnout se sociálnímu tlaku

Stres se o Vánocích pojí mimo jiné ze srovnávání se s jinými „Že by mě lidé pomluvili, kdyby nebylo uklizeno, nebylo deset druhů cukroví... Je to právě sociální tlak, který rozhoduje o tom, že často o Vánocích trpíme stresem ne z toho, že všechno nestihneme, ale že děláme věci, které bychom dělat nepotřebovali a nechtěli,“ upozorňuje psycholog.

„Když lidé nemají celý rok čas řešit problémy a rodinné konflikty, tak se tyto věci samozřejmě otevřou v první moment, kdy si čas udělají. O Vánocích.“

„Je potřeba promyslet, co vám dělá radost a to ostatní vyloučit. I když to není jednoduché, protože vzepřít se sociálnímu tlaku není snadné,“ říká Špok.

Společnost má totiž představu, jak by měly Vánoce vypadat. K tomu patří i setkávání se s rodinou. To ale může vést ke konfliktům.

„Pro mnoho lidí jsou Vánoce svátkem volného času, udělají si konečně čas na sebe a na druhé. Ale když nemají celý rok čas řešit problémy a rodinné konflikty, tak se tyto věci samozřejmě otevřou v první moment, kdy si čas udělají. O Vánocích,“ přibližuje psycholog.

„Vánoce ale nejsou primárně o tom, že se má setkávat široká rodina a hovořit spolu o klišé, protože si ve skutečnosti nemá co říct, když její část jsou třeba putinovci. Říká se, že máme odložit názory a mít se rádi. Jenže ono je bláhové si myslet, že dokážu navázat hluboký hodnotový vztah s někým, kdo má hodnoty jinde,“ uznává Špok.

„Snaha se všemi si rozumět taky může znamenat, že dávám průchod zlu. Já si přece musím někde vytyčit hranice.“

