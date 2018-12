Jejich předky vyvražďovali bílí osadníci, američtí indiáni si přesto přejí ‚Veselé Vánoce‘

Santa Claus nebo vánoční stromek podobný našemu, to jsou tradiční symboly Vánoc ve Spojených státech. Jinak se ale zvyky dost liší podle oblasti této rozlehlé země, anebo původu obyvatel. Vánoce v USA slaví i původní indiánští obyvatelé, přestože křesťanství mají spojené s utrpením a krveprolitím svých předků. Od stálého zpravodaje Washington 7:29 26. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Také američtí indiáni slaví Vánoce, i když křesťanství mají historicky spojené s vyvražďováním předků bílými osadníky | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Shawna Robbinsová z kmene Navajů ukazuje zákaznici své výrobky - náhrdelníky, náušnice, náramky nebo takzvané lapače snů. Jsme v malém kostelíku ve městě Alexandria nedaleko metropole Washingtonu, a právě tu vrcholí indiánský vánoční trh.

Trochu paradoxní akce, protože vztah původních amerických obyvatel ke křesťanství, a tedy i k Vánocům, je hodně rozpolcený.

„I my máme legendy o hvězdě, kterou bychom mohli přirovnat k hvězdě Davidově, a o narození výjimečného člověka. To je z dob ještě před příchodem Evropanů. Vánoce se mezi indiány slaví, i když nemusejí vypadat jako u ostatních Američanů, ale pořád to jsou Vánoce,“ popisuje pro Radiožurnál Joanna Mounceová, která má předky mezi Shawneeji nebo Čejeny.

„Také vlivy se často mísí, třeba v pueblech Nového Mexika patří k vánočním zvykům výroba tradiční keramiky s vánočními motivy,“ dodává.

Její navažská kamarádka a kolegyně Shawna ji u stolku s rukodělnými výrobky na vánočním trhu ve Virginii doplňuje: „Pro mě se Vánoce změnily, když mi rodiče odešli na druhou stranu vesmíru. Stále děláme vánoční hostiny a dáváme si dárky, ale neslavíme, už to není ono.“

Vánoce poznamenané krvavou historií

Mezi původními obyvateli Želvího ostrova, jak oni sami tradičně říkají Severní Americe, dnes samozřejmě najdeme řadu katolíků i lidí, kteří se hlásí k různým protestantským církvím.

Ale jak upozorňuje Sandra Hopeová z kmene Haliwa-Saponi, vztah ke křesťanství i Vánocům je u indiánů stále poznamenán krvavou historií a násilným obracením na víru.

„Všichni milujeme vánoční svátky. Rádi slavíme, obdarováváme se a projevujeme si lásku. Ale historicky to máme my indiáni spojené s něčím jiným. Byli jsme obětí genocidy. Tak jako byl holokaust židovskou genocidou, i my jsme zažili tu svoji,“ říká Hopeová.

„Chceme, aby lidi uznali, že křesťanství, Vánoce, všechny tyto věci byly pro nás, původní obyvatele, ničivé. Musíme to umět připustit, zkusit se z toho poučit a vyrovnat se s tím. Ale při tom všem, co bylo řečeno - veselé Vánoce vám přeju?“ doplňuje a zároveň se směje.

A Shawna z kmene Navahů, který přispěl k úspěchu ve druhé světové válce, když dal Americe spolehlivý šifrovací kód, vám vánoční přání posílá právě v tomto svém mateřském jazyce. Rozluštěno z kódu Navajo: Buďme vděční, že k nám včera večer přišel Ježíšek.