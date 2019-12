Ekologický vánoční trh na vídeňském Karlsplatzu. ‚Všechno je tady bio,‘ popisuje stánkař Michael

U stánku ze Štýrského Hradce můžete slyšet zvláštní zvuk, který není pro vánoční trhy úplně běžný. Stánek přitahuje velkou pozornost návštěvníků

„Nabízíme tady poměrně netradiční hudební nástroje, všechny jsou ručně vyráběné, z přírodního materiálu, ze dřeva z bambusu a co dalšího se naskytne, co nějak dobře zní. A vyrábějí to praví muzikanti,“ popisuje Štefan. Působí jako ideální prodejce, protože nejen výrobky nabízí, ale také na ně velmi obstojně hraje.

„Můj oblíbený nástroj, to je těžké! Tak třeba tento, je celý z bambusu a vydává všemožné zvuky,“ ukazuje Štefan.

To, že jsou tu ručně vyráběné předměty, není žádná specialita, je to totiž místní pravidlo. Najdete mnohem více stánků s uměleckými výrobky, než asi na běžných vánočních trzích bývá: od loutek, šperků, obrazů nebo sošek a všechny bez jakéhokoliv dotyku stroje. Trhy na Karlově náměstí, neboli na Karlsplatzu, totiž jiné obchody nepovolují. Podobné je to i s jídlem a pitím.

Bio potraviny

„Všechno je tady bio, máme na to certifikát a chodí nám kontroly. Měli jsme tu nejméně už dvě, samozřejmě první je nahlášená a další už jsou překvapení. A očekáváme jich ale mnohem víc,“ popisuje Michael.

Ten na trhu vede jeden z největších, ale také nejstarších stánků – pracuje na něm už pětadvacet let, každé Vánoce. Je to rodinný podnik jako ostatně většina tady. To, že všechno musí být striktně bio, je také místní podmínka.

Za svařené víno na trhu téměř na všech místech bez rozdílu zaplatí člověk čtyři eura padesát - v přepočtu tedy asi 115 korun, musí ale ještě připočítat zálohu tři eura za keramický hrneček. Ten je také ruční výroby, a totožný pro všechny místní stánky. Ekologický přístup je totiž další ze striktních pravidel těchto uměleckých a řemeslných trhů.