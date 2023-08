‚Příchuť cukrové vaty.‘ Nový Zéland se obává, že po zákazu cigaret přejdou děti na dostupnější vapování

Nový Zéland má být do roku 2025 úplně bez cigaret. Zní to jako zdravé opatření. Jeden z nezamýšlených negativních vedlejších efektů teď rozebírá BBC. Předpokládá se totiž, že dlouhodobí kuřáci budou přestupovat mimo jiné na vaping, což zvýší i jeho dostupnost. To může velmi negativně dopadat na mladistvé.

