Vášáryová: Patriarchát trval příliš dlouho, muži si zvykli. V Americe teď začíná machovská politika

Česko si připomíná 150 let od narození výjimečné političky a bojovnice za práva žen Františky Plamínkové. Na konferenci Senátu, který tuto ženu připomíná, dorazila slovenská diplomatka a politička Magda Vášáryová. „Patriarchát trval příliš dlouho a muži, kterým vyhovoval, si na něj zvykli," vysvětluje v pořadu Osobnost Českého rozhlasu Plus, proč ani dnes někdy v praxi nefungují garantovaná rovná práva pro muže a ženy. Osobnost Plus Praha 18:08 3. února 2025

„Na mladých mužích vidím, že už jsou úplně jiní než dřív. Vidím to třeba na svých zetích. Můj manžel byl ještě klasický muž, pro kterého byl problém vyměnit dítěti plenu. Ale jsou tu ještě muži, kteří by to chtěli vrátit. Třeba v Americe teď začíná taková machovská politika,“ všímá si Vášáryová.

„Neusmívám se nad tím, protože si uvědomte, že v Íránu svého času chodily ženy normálně oblečené s volnými vlasy, koupaly se v bikinách... A pozorujte, kde jsou v Íránu, Iráku nebo třeba v Turecku ženy dnes,“ varuje před obratem v přístupu k ženským právům.

„Nevím, jestli máme dostatek sil, abychom zvládli tento virus, který se šíří světem a tvrdí, že ženy už to přehnaly a je třeba je zase poslat zpět do kuchyně k hrncům. Aby s nimi muži nemuseli zápasit,“ zamýšlí se Vášáryová a poukazuje na to, že v Česku a na Slovensku už je více vzdělaných žen než mužů.

„Stále tu ale zůstává velký problém: když žena porodí děti a pečuje o ně, tak nejenže ji to vyhodí z kariérního postupu, ale zároveň jí to přivodí chudobu, až bude v důchodovém věku,“ dodává.

Netrpělivý Fico

Slovenský premiér Robert Fico varuje před hrozbou státního převratu a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského označil za nepřítele. Proti Ficově vládě protestují na náměstích desetitisíce lidí. A jeho koalici se drolí většina v parlamentu.

„Říkám si, kam to chce ještě dotáhnout, protože jsme se rozkmotřili už téměř se všemi kromě Maďarska a já na přátelství s Maďarskem nevěřím. Protože Maďarsko uplatňuje velkou nacionalistickou politiku, a ta je vždy zaměřená proti Slovensku,“ zamýšlí se Vášáryová.

Připomíná, že Slovensko nemá dobré vztahy s Polskem ani s Rakouskem, s Českem dle jejích slov „jakž takž“ a v poslední době si rozhněvalo celou ukrajinskou vládu.

Diplomatka považuje rétoriku ohledně Ukrajiny za Ficovu snahu získat na svou stranu ultra-pravicové voliče, protože jinak Slovensko stále Ukrajinu podporuje. „V přepočtu na obyvatele Ukrajině vyvážíme téměř nejvíc nábojů a zbraní. Máme také smlouvy na dodávky elektřiny,“ říká.

Proč nabralo dění na Slovensko razanci právě nyní? „Nastaly problémy s rozpočtem a zdražováním. Fico je také netrpělivý, chtěl by řídit celý svět, ale nikdo ho neposlouchá a na těch protestech se mu vysmíváme. Ztrácí glanc, pokud ho tedy někdy měl,“ popisuje.

Slabý prezident

Fico se často odvolává na to, že demokraticky vyhrál volby, což podle Vášáryové nikdo nezpochybňuje.

„Volby ale mohly skončit také úplně jiným sestavením vlády. Mohl ji sestavit Hlas s demokratickými silami. V té době byl ještě předsedou Peter Pellegrini, ale teď jsme zjistili, že on je jen takový prázdný oblek,“ komentuje diplomatka.

A stejně tak se podle ní Pellegrini chová i jako prezident a dělá Ficovi spojence, když se například připojil k jeho rétorice o hrozném převratu v souvislosti s protesty.

„Po tom, co jsme měli dva silné prezidenty, pana Kisku a paní Čaputovou, je tohle na Slovensku nepříjemné probuzení,“ uzavírá Vášáryová.

Poslechněte si celý rozhovor výše.