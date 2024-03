Vděk i zdvořilé varování. Princezna Kate poděkovala za podporu i soukromí

Po oznámení, že má britská princezna Kate rakovinu, se ve světě strhla vlna podpory vůči královskému páru. Brzké uzdravení Kate přáli nejen členové královské rodiny, ale i mnohé celebrity a političtí představitelé z celého světa. Kensingtonský palác nyní oznámil, že jsou princ a princezna z Walesu za všechny zprávy vděční. „Zároveň tím říkají, že chtějí soukromí,“ upozorňuje BBC. Londýn 12:02 24. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Princezna Kate v listopadu 2023 | Zdroj: Reuters

Princ a princezna z Walesu jsou „nesmírně dojati laskavými vzkazy“, které obdrželi v souvislosti s diagnózou rakoviny princezny Kate. V sobotním prohlášení pro BBC to uvedl Kensingtonský palác. Stojí v něm také, že jsou „vděční“ za to, že veřejnost pochopila jejich žádost o soukromí.

Podle královského zpravodaje BBC Daniela Relpha je toto na nějakou dobu tím posledním, co veřejnost uslyší od královského páru. „Tato zpráva je poděkováním i zdvořilým varováním. Manželé v ní říkají, že už zveřejnili vše z princezniny diagnózy, co bylo určeno veřejnosti, a nyní si přejí být ponecháni na pokoji,“ upozorňuje Relph.

Kvůli nepřítomnosti Kate na veřejnosti se v posledních týdnech začaly rojit spekulace, co se s princeznou stalo. Ty přiživila i kauza, kdy přední světové zpravodajské agentury stáhly její fotografii, kvůli podezření z manipulace.

I proto koncem března Kensingtonský palác zveřejnil videovzkaz, kde princezna oznámila, že má rakovinu a podstupuje chemoterapii. V něm zdůraznila, že potřebovala čas nejen k zotavení, ale i k vysvětlení celé situace svým třem dětem, které má s následníkem trůnu princem Williamem.

Právě jejich dětem nyní začaly velikonoční prázdniny, které budou trvat až do sedmnáctého dubna. BBC neočekává, že by během nich královská rodina učinila jakákoliv veřejná vystoupení. A to ani během mše k Velikonoční neděli v katedrále svatého Jiří v britském Windsoru. Kensingtonský palác už dříve oznámil, že se ho princ William, ani princezna Kate nezúčastní.