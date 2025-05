Ve dne, v noci, za jakéhokoliv stavu. ‚To nejlepší je zachráněný lidský život,‘ popisuje záchranář

Přichází jako první, když jde o život. Vyjíždí k nehodám nebo náhlým zdravotním potížím a poskytují první pomoc. Rychle se rozhodují, pracují pod tlakem a jejich cílem je jediné – co nejrychleji zachránit lidský život. Právě zdravotnickým záchranářům věnujeme závěrečný díl našeho týdenního seriálu Hrdinové ve stínu. Hrdinové ve stínu Zlín 18:58 23. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít To nejlepší je zachráněný lidský život, popisuje záchranář (ilustrační foto) | Foto: Karolína Burdová | Zdroj: Český rozhlas

„Jedeme na výjezd. Na celé základně zazvoní signál, který nás vyšle na výjezd a do mobilu nám přijde, na co jedeme. Můžeme se dozvědět, že teď jedeme na potíže kardiální, srdeční, u pacientky staršího věku,“ popisuje Vladimír Husárek ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jsou připraveni ve dne, v noci, na jakýkoli stav pacienta. „Není nic lepšího než zachráněný lidský život,“ popisuje záchranář

Jsme na výjezdové základně v Otrokovicích, na chodbě se potkáváme s řidičem a vyrážíme společně za pacientkou. Co všechno mají záchranáři s sebou? „Monitor, protože paní má srdeční potíže, a vyšetřovací batoh s léky. Ten vezme kolega,“ vysvětluje Husárek.

„Začala mě brnět hlava, během pár vteřin to vyletělo a bylo mi zle,“ popisuje své náhlé zdravotní potíže pacientka.

„Teď vám měříme tlak, ten máte pořád vysoký. Natočíme srdíčko, zkontrolujeme okysličení krve – to je v pořádku. Srdíčko utíká opravdu rychleji. Tak to zkusíme dát dohromady. Je to trošku lepší? I srdíčko se nám zpomaluje, jak běželo rychle,“ komunikuje záchranář s pacientkou.

Pestrá práce

Tým přijel zpátky z výjezdu a Husárek výjezd zapsal do systému. „Teď budeme čekat. V rámci čekání na základně máme svoje úkoly, což je denní a týdenní harmonogram, je to kontrola materiálů v autě – dezinfekce, věci, které se nepoužívají tak často na zásazích, snažíme se navzájem vzdělávat, máme tu nácviky,“ popisuje.

Vladimír Husárek ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje | Foto: Karolína Burdová | Zdroj: Český rozhlas

Vladimír Husárek ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje | Foto: Karolína Burdová | Zdroj: Český rozhlas

„A pokud tohle všechno máme hotové, milerádi si dáme kávu nebo oběd, abychom byli připraveni a odpočatí k dalšímu výjezdu a zvládli ho dobře,“ dodává záchranář ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

„Pro mě je zdravotnický záchranář velmi prestižní, baví mě to, naplňuje. Už tou pestrostí, protože nevíme, jestli vyjedeme ve dne, v noci, připraveni musíme být na jakýkoliv stav a není asi lepšího pocitu, než pomoct pacientovi, který tu péči potřebuje,“ vysvětluje.

„To nejlepší, co se podaří, je zachráněný lidský život, který je za námi vidět. To je to, co nás naplňuje myslím úplně všechny,“ říká i po téměř dvaceti letech praxe zdravotnický záchranář Husárek.