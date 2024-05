Ve Vysokém Chlumci na Příbramsku zrekonstruovali hospodu a sál. A věří, že jim tam budou lidé chodit

Zatímco na řadě vesnic a malých měst v Česku postupně klasické hospody zanikají, ve Vysokém Chlumci na Příbramsku se chystají jednu už brzy otevřít. Vedení obce pořídilo historickou budovu ze začátku dvacátého století a s pomocí místních se ji podařilo opravit | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas



Další fotografie (4) Zatímco na řadě vesnic a malých měst v Česku postupně klasické hospody zanikají, ve Vysokém Chlumci na Příbramsku se chystají jednu už brzy otevřít. Vedení obce pořídilo historickou budovu ze začátku dvacátého století a s pomocí místních se ji podařilo opravit. Hospoda se společenským sálem už navíc má vybraného provozovatele a první zákazníci by si tam mohli zajít už tento víkend. Vysoký Chlumec 10:41 29. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Tak já vás vezmu do naší hospody, abyste se podívali, co jsme tady všechno udělali,“ zve starosta Vysokého Chlumce Jiří Svátek (za nezávislé).

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ve Vysokém Chlumci natáčela reportérka Věra Hájková

„Výstavba sálu proběhla na začátku 20. století, kdy vypadal jako dnes. Když jsme ale tu hospodu koupili, tak byl zanedbaný. Konaly se tady diskotéky a vypadalo to tu jako v kobce. My jsme ho uvedli do původní podoby,“ doplňuje starosta.

V sále jsou vysoká oblouková okna, malebné klenby a nádherné pódium. Je u něj nápis Sál u Kohoutů Vysoký Chlumec a letopočet 1919. Sál byl v té době postaven, přilehlá hospoda je ještě starší.

Co vedení města motivovalo ke koupi tak rozsáhlého a zchátralého objektu? „To, že je ve středu městyse a patřily k tomu i pozemky v okolí. A hlavně je to jediné místo, kde se můžou konat akce, poněvadž jiný takto velký prostor nemáme.“

Hostinská už se těší, až otevře

Rekonstrukce byla nízkonákladová. Většinu udělali místní svépomocí a pomohly i spolky. V horní části je jedna bytová jednotka, která by v budoucnosti měla být také opravená a obnovená.

Ostravská Stodolní ulice dál strádá. Nepomohl ani hokejový šampionát se zahraničními fanoušky Číst článek

Hospodu ale městys sám provozovat nebude. „Uzavřeli jsme smlouvu s provozovatelkou. Paní hospodská Lenka Hájková už se těší, až se to tady otevře,“ vysvětluje místostarostka Zuzana Dvořáková (za nezávislé).

Provozovat v dnešní době hospodu na vesnici je možná trochu riskantní. Lenka Hájková je ale přesvědčená, že uspěje. „Kdybych tomu nevěřila, tak tady nebudu. Je to taková srdcová hospoda, dává to smysl, abychom tady byli a provozovali ji,“ říká hostinská. Doufá, že ji podpoří i místní, kteří se na rekonstrukci podíleli.

Hospodu se sálem chtějí ve Vysokém Chlumci otevřít v sobotu 1. června, kdy zde slaví pouť.