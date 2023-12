Věda pro děti: Vánoční krab, poleno i čarodějnice. Kdo naděluje dárky v různých koutech světa?

To, že u nás nosí dárky Ježíšek, je jasné. Kdo ale rozděluje dárky jinde? Na Slovensku je to Ježíško a v Budapešti Jezuska, to je společné. Miminkem zůstává i kouzelná vánoční postava v Rakousku, je to Christkindl. Kde ale naděluje dárky polínko, kde krab a kde velbloud?

