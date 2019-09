Do důchodu nejpozději v 65 letech. Vláda odmítla zvedání hranice odchodu do penze

Věk odchodu do důchodu se zvyšovat nebude, uvedli po pondělním jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Kabinet se zabýval zprávou o stavu a o vývoji penzijního systému, podle níž se penzijní systém beze změn propadne v budoucnu do deficitu a růst výdajů může zmírnit odsouvání penzijní věkové hranice. Praha 18:07 2. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda se nyní chce zabývat rozdíly penzí mužů a žen a dřívějším odchodem do důchodu u lidí v těžkých profesích. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Babiš řekl, že důchodový účet je nyní v plusu a v nejbližších letech nemá žádné obavy o zdroje na penze. „Není žádná debata o zvyšování věku odchodu do důchodu,“ zdůraznil ministerský předseda, byť připustil, že z dlouhodobého hlediska mohou být důchody problém.

Z rozpočtu dostane ministerstvo práce o 5,9 miliardy více, než navrhovala Schillerová Číst článek

„Věk odchodu do důchodu se zvedat nebude,“ zdůraznila Maláčová. Rostl by podle ní počet nezaměstnaných starších lidí a počet předčasných důchodů. „Zvyšuje se délka dožití, ale nezvyšuje se délka života ve zdraví,“ přidala k důvodům Maláčová. Lidé budou odcházet do penze nejpozději v 65 letech, dodala.

Oba koaliční politici se shodli na tom, že vláda se musí zabývat rozdíly penzí mužů a žen a dřívějším odchodem do důchodu u lidí v těžkých profesích. Maláčová se zmínila také o výnosech individuálního spoření na důchody, takzvaného třetího pilíře.

Kabinet odložil projednávání souvisejícího, ale širšího dokumentu, Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti. Vládní politici se budou materiálem zabývat za týden v koaliční radě.

Ministři přerušili na týden také debatu o dotacích nestátním neziskovým organizacím. Úřad vlády a jednotlivá ministerstva si mají do té doby sjednotit podklady.