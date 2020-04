Hrozí únik dat z e-zpovědnic? Autoři blogu Tisíckráte baví čtenáře satirickými články o katolících

Věřící, kteří satirické a zdánlivě investigativní zprávy píšou, využívají současné pandemie koronaviru k tomu, aby lidi alespoň pobavili. Českému rozhlasu pod zárukou anonymity poskytli rozhovor.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Autoři blogu Tisíckráte využívají současné pandemie koronaviru k tomu, aby lidi alespoň pobavili. Poslechněte si reportáž

„Já nic neumím. Neumím roušky šít, neumím namíchat dezinfekci. Na spoustu věcí jsem zbabělý. Takže pokud můžu někomu pomoct tím, že si přečte něco vtipného a potěší ho to, tak to je jediná věc, kterou umíme. Jak říkal Tomáš Halík, každý má své charisma, za které se schovává, aby nemusel dělat něco jiného. Tak tohle je naše,“ svěřuje se šéfredaktor blogu vystupující pod pseudonymem Felix Kulpa. Anonymitu si střeží, jeho hlas v reportáži jsme proto pozměnili.

„My jsme byli předtím už těsně vyčerpaní. Protože už jsme o všem napsali, o takových těch běžných věcech. A teď jede všechno znovu a je spousta inspirace, jak prožívat víru v těchto situacích, takže my teď máme žně,“ komentuje, že aktuální koronavirová situace je pro blog fungující od roku 2016 velkou studnicí nápadů.

Jsme super konzumní společnost, pandemie je Boží výzva, říká Duka. Velikonoce čeká autentičtější Číst článek

Kadidelnice nesplňují emisní limity!

V minulosti psala redakce Tisíckráte třeba o tom, že hygiena nechá zavřít kostely bez záchodů, nebo že staré kadidelnice nesplňují emisní limity a musí do šrotu. Některé čtenáře dříve články mátly, teď už se lidé nachytat nenechají.

„Už to není tak, že by to někdo nepochopil. Zatím jsme neměli zprávu o tom, že by se někdo nechal nachytat. Ale vzhledem k tomu, jak ty články teď vypadají, tak to by chtělo hodně snažení, aby tomu někdo propadl. Stalo se nám ale jenom to, že někdo říkal, že ta sranda je trošku mimo, protože si mysleli, že my máme přístup ke svátostem a všem svatým, takže jsme v pohodě, no tak to není pravda,“ doplňuje Felix Kulpa.

Velikonoce se odkládají

Na webu Tisíckráte jsou každý rok i články o Velikonocích, třeba o tom, že kvůli mimořádnému posunu termínů se narození Ježíška a tím pádem i Vánoce odkládají až na leden. Redakce přinášela taky zelenou vlnu, tedy dopravní informace o zácpách a frontách u zpovědnic. Letos si autoři sváteční humor chystají na později, samotné Velikonoce pro ně budou výzva.

VIDEO: Podívejte se, jak uplést velikonoční pomlázku. Takzvaná mrskačka je v Evropě raritou Číst článek

„My jsme všichni věřící, takže pro nás Velikonoce budou hodně zajímavý. Protože jsme všichni zvyklí je trávit v kostelích, celé ty Velikonoce, hlavně to velikonoční triduum od čtvrtka po neděli. Bude to hrozně zvláštní, budeme to trávit doma s rodinami. A je možné, že to bude hlubší, než předtím. A to proto, že člověk si někdy zvykne na to, že proto, aby byl člověk křesťan, tak mu stačí, aby chodil do kostela. A teď se najednou ukazuje, že je to trošku složitější a musí to vzít do teplejch, dělat to sám a opravdu se sám snažit,“ přemítá šéfredaktor blogu Tisíckráte, jehož autoři za satirické články o katolících dostali v roce 2018 cenu Magnesia Litera.