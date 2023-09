Britský policista klamal falešnou identitou vlastní partnerku. Téměř 20 let si myslela, že je podnikatel

Podle listu policista využil své falešné identity, aby se ženou udržoval 19letý vztah, v němž měli i společné dítě. Policista po celou dobu ženě tajil svou totožnost, nikdy jí neprozradil své skutečné povolání a smyšlenou identitu dokonce uvedl do rodného listu svého syna.

Až v roce 2020, když se dvojice zasnoubila, žena zjistila, že se má provdat za policistu, který ji po téměř dvě desetiletí důmyslně klamal. Britská policejní inspekce IOPS nyní vyšetřuje vysoce postavené policejní důstojníky v anglickém policejním obvodu Avon a Somerset, kteří věděli o nečestném policistově vztahu se ženou od roku 2013.

Na maratonu v Mexiku diskvalifikovali 11 tisíc běžců. Na trati využili městskou hromadnou dopravu Číst článek

Podle The Guardian policisté zjevně čekali nejméně sedm let, než ženu informovali, že její vyvolený používá falešnou identitu, která mu byla v minulosti propůjčena pro tajné policejní operace. IOPC potvrdila, že případ vyšetřuje a ve středu se i omluvila. „Litujeme toho. Uznáváme a chápeme, jak zničující a děsivý dopad to mělo na všechny zasažené a plnili jsme a nadále plníme svou povinnost postarat se o ně s nejvyšší vážností,“ uvedla policie.

Žena, o níž The Guardian píše jako o „Mary“, aby chránil její totožnost, nechce o své zkušenosti veřejně hovořit. Její příbuzní však řekli, že je „stínem člověka, kterého jsme znali“.

„Celá tato záležitost ji zlomila,“ cituje The Guardian sestru ženy. „Dala najevo sebevražedné myšlenky. Každý den pláče. Nespí. Opravdu se bojí,“ řekla sestra. „Zlomilo nás to jako rodinu,“ uvedla také.

Postižená rodina, jejíž další členové údajně utrpěli psychickou újmu, navíc viní policii, že ji v posledních třech letech zastrašovala, aby ji odradila od komunikace s tiskem.