‚Velký losí trek.‘ Miliony Švédů sledují celodenní vysílání stovky migrujících zvířat

Představte si širokou severskou řeku protékající smrkovým a borovým lesem. Její okraje stále lemuje tající sníh. Letos na jaře, stejně jako každé jaro už posledních šest let, si tuhle idylickou scénu v televizi pustí několik milionů lidí. Program se jménem ve švédštině den stora älgvandringen, volně přeloženo jako Velké stěhování losů, si získal ve Švédsku miliony diváků. Stockholm 10:00 17. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V těchto chvílích losi potřebují migrovat na svoje letní pastviny | Foto: Fotobanka Pixabay

Diváci čekají na losy. Program se jménem ve švédštině den stora älgvandringen, volně přeloženo asi jako Velké stěhování losů nebo Velký losí trek, poprvé v roce 2019 zařadila švédská veřejnoprávní televize SVT. Naladilo si ho téměř milion diváků. V loňském roce dokonce devět milionů. Všichni diváci sledovali stovky losů, jak překračují řeku Angerman na severu Švédska. Jeden po druhém, celé hodiny.

V Krkonoších po několika desetiletích spatřili losa evropského, zřejmě přišel z Polska Číst článek

V těchto chvílích losi potřebují migrovat na svoje letní pastviny. Letos muselo vysílání začít o týden dříve, a to kvůli teplejšímu jarnímu počasí než je běžné. Na speciálním losím vysílání spolupracuje asi 15 lidí, kteří museli tající švédskou krajinou natahat desítky kilometrů televizních kabelů.

Do mobilních telefonů pak Švédům s aplikací veřejnoprávní televize přišla notifikace „První los spatřen“. Fanoušci losů si poté okamžitě sedají k televizním obrazovkám. Sociální sítě zaplavují fotografie, jak celé rodiny z gauče hypnotizují švédskou krajinu a čekají, jestli uvidí losa.



„Zajistím si, abych měla kávu, svačinu. Abych měla předpřipravené jídlo, ať nemusím být v kuchyni příliš dlouho. A spánek? Tak na to zapomeňte, já nespím!,“ popsala svoji přípravu na 24hodinové vysílání fanynka losů Ulla Malmgrenová pro New York Times.



Takhle dlouhé vysílání je rostoucí fenomén takzvané Slow TV. V současnosti mají největší popularitu migrace losů nebo norská Bergenbanen, sedmihodinový záznam jízdy vlaku mezi Oslem a Bergenem. V nizozemském Utrechtu můžete online propouštět ryby přes přehradu, aby je neulovili predátoři. A to všechno samozřejmě hodiny a hodiny sledovat na obrazovce.