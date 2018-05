Hádanky, šifry a nachozené kilometry. Únikové hry už nepatří jen do speciálních místností, hrát jdou i venku

Máte rádi hádanky, nebo třeba tajenky, které vám nevadí řešit v časové tísni? Pokud ano, tak určitě znáte únikové hry, které před pár lety okouzlily Čechy. Dnes už ale hráči nemusí za hrami jít jen do speciálních místností - zahrát si je totiž můžou nově i venku. Po trendu únikových her totiž přibývají ty venkovní - kromě řešení šifer u nich hráči nachodí i několik kilometrů a podívají se do míst, která možná neznají. Praha 13:40 22. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úniková hra. Ilustrační foto. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Alan žije se svou dcerou Eliškou - ta ale jednoho dne zmizí beze stopy. Na její nalezení má tým hráčů limit maximálně pět hodin. V hledání ztracené Elišky jim pomůže batoh se zámky plný různých tajenek a hlavolamů.

„Hned první věc, kterou dostanou do ruky, je dřevěný hlavolam, který sice vypadá jednoduše, ale otevřít ho není zas tak jednoduché, musí se přijít na ten princip. Dost často ho někdo otevře a pak ho už neumí zavřít,“ vysvětluje majitel firmy Kryptograf Jiří Šindelář s tím, že uvnitř jsou další indicie, jak se ve hře posunout dál.

Šindelář venkovní šifrovací hry vymýšlí se svou manželkou. „Dostanou batoh a v každé zamčené kapse jsou nějaké indicie. Nějaké věci, které vyndají a zase je navedou dál,“ dodává, jak venkovní úniková hra probíhá.

V nabídce mají manželé zatím tři hry. Příprava jedné takové hry jim trvá zhruba dva měsíce. „První procházíme místa a trasu, kde chceme tu hru uskutečnit. Přemýšlíme, co z té trasy využijeme, jaké objekty, případně jaké sochy použijeme, aby to bylo navázané na nějaká místa, aby to hráči nemohli vyřešit všechno najednou třeba v hospodě nebo v sedě,“ vysvětluje, co je všechno potřeba nachystat, Šindelář.

Tak vypadá jedna z venkovních únikových her v Praze, o které mají Češi v poslední době stále větší zájem. Další z firem, která venkovní šifrovací hry vymýšlí je Get Out Fun. První svou hru představila v lednu letošního roku - a zájem o ni ji překvapil. „Hlavně před Vánoci, kdy jsme začali prodávat první hru, se prodalo během prvních tří týdnů asi 150 her. Zároveň jsme měli opravdu silnou motivaci začít šlapat do těch ostatních her,“ říká provozovatel Martin Marík.

S chytrým telefonem po Praze

Do poznávání míst v Praze a různých šifrovacích úkolů se denně pustí až pět skupin po šesti osobách. K hrám od této společnosti ale hráči potřebují chytré mobilní telefony. „V podstatě stačí vzít mobilní telefon, stáhnout aplikaci a tam si vybrat hru, kterou si chcete zahrát a zakoupit jí přímo v aplikaci. V tu chvíli vás vyzve, abyste se dostavila na startovní pozici - u dvou her je to Staroměstské námětí a tam hru spustíte,“ vysvětluje Marík.

Nehraje se jen v centru hlavního města, ale třeba i v zoologické zahradě nebo v technickém muzeu. Nově připravují hry i pro cizince. Naopak s plátěnou taškou plnou papírových obálek, tužek, nůžek a malých krabiček s nápovědou můžou vyrazit lidé za dobrodružstvím po Praze třeba se společnosti Friend Included, za kterou stojí Michala Lehotská.

„Ukazuje se, že nejčastěji k nám chodí rodiny s mladšími i strašími dětmi nebo třeba starší kamarádky, které se dlouho neviděly, a to se mi líbí, že hra spojuje lidi, kteří spolu chtějí zažít něco neobyčejného,“ uvádí.

Splnit všechny úkoly většině hráčů zabere čtyři hodiny. Když ale neví kudy dál, ve všech hrách mají k dispozici nápovědu - třeba po telefonu, které je posune zas o krok blíž k cíli. Za takovou zábavu většinou celý tým zaplatí od tisícovky do 1500 korun. Trendu takových her tak přeje i česká ekonomika, které se dobře daří. Lidem totiž dovoluje utrácet právě třeba za zábavu.