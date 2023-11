Co dělat při nástupu do vězení? Hlavní je hygiena, hotovost a tabák, radí ženám organizace Rubikon

Nové video radí odsouzeným ženám, co je čeká při nástupu do vězení. A rady jsou to velmi praktické. Třeba, že si mají vzít svoje vlastní hygienické potřeby, spodní prádlo ale netřeba, to ve věznici dostanou. Video natočila nezisková organizace Rubikon, která s vězni dlouhodobě pracuje a pomáhá jim, a používat ho chce i vězeňská služba. Video Praha 10:32 19. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Video natočila nezisková organizace Rubikon a používat ho chce i vězeňská služba (ilustrační foto) | Foto: Václav Štefan | Zdroj: Český rozhlas

„Až ti přijde výzva k výkonu trestu, neignoruj to a nastup, kdy máš,“ říká ve videu krátkovlasá Magda. Kamera ji sleduje od chvíle, kdy zazvoní u vrat nástupní věznice. „Tady tě čeká důkladná osobní kontrola. A když říkám důkladná, myslím tím opravdu důkladná. Takže nic neschovávej,“ popisuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Marie Veselé

Magda po prohlídce dostává takzvanou kouli - smotané deky, ručníky a spodní prádlo. A radí ostatním ženám, co si za mříže můžou přinést zvenku. „Nejdůležitější je hygiena. Jo a taky si s sebou vezmi visací zámek. Taky je důležité si s sebou vzít nějakou hotovost, aby sis mohla dobít kartu na telefon."

Dále popisuje, že v nástupní věznici se ženy smí sprchovat dvakrát týdně. V té kmenové je to už prý ale lepší. Magda přidává i rady, jak se chovat v kolektivu. „Důležitá rada zní: moc se s ničím nesvěřuj. Neříkám, že máš být samotářka, ale přišla sis sem prostě odpykat trest. A ne si najít nejlepší kámošku,“ radí.

Video má devět minut. Se scénářem podle Lenky Ouředníčkové z neziskové organizace Rubikon pomáhaly ženy, které samy byly za mřížemi. „Video vzniklo proto, aby nástup do vězení byl snazší. Když mají informace a vědí, co je čeká, tak snadněji přepnou do módu Proč jsem tady, jak to mohu využít. Eliminují se úzkosti, negativní emoce,“ vysvětluje.

V Česku je 1600 vězeňkyň, dvakrát více než před deseti lety. Za mřížemi končí nejčastěji za krádeže Číst článek

Důležité podle Lenky Ouředníčkové je, jak ženy pobyt ve vězení uchopí. Na to ve videu upozorňuje i Magda. „Záleží jenom na tobě, jak se budeš chovat. Můžeš začít řešit závislosti, dluhy. Můžeš se taky naučit něco nového, co využiješ tam venku. Je jenom na tobě, jak k tomu všemu a hlavně k sobě přistoupíš. Využij toho,“ apeluje.

V českých věznicích je převaha mužů, ženy představují necelou desetinu osazenstva vězeňských cel. Odsouzených nebo obviněných je aktuálně asi 1600 žen.

Jejich počet se podle Ouředníčkové ale za posledních dvacet let zdvojnásobil. „Pracovali jsme s mezinárodním dokumentem OSN, Bangkockými pravidly. Ženy jsou ve vězeňském systému minoritou. A my jsme projektem chtěli na toto téma upozornit,“ říká.

Video je volně dostupné, třeba na platformě YouTube. Používat ho bude i Vězeňská služba.

„Neziskové organizace zpravidla poskytují programy a služby pro vězně, které pomáhají zlepšit jejich dovednosti a připravují je na úspěšný návrat do společnosti po propuštění,“ chválí spolupráci mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová.